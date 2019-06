Prezzi abbonamento Netflix in aumento | costo e come avere la prova gratis

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019)inlaIl tanto temuto (e atteso) rincaro deidell’alla piattaformaè alfine arrivato nel nostro Paese. Lo diciamo subito, si tratta di incrementi non molto considerevoli, ma che su base annua potrebbero comunque far storcere il naso, soprattutto rispetto aidi partenza. A subire l’deisono i pacchetti Standard e Premium. Tuttavia, dopo questa cattiva notizia, ce n’è anche una buona, ovvero il ritorno dellagratuita (ma non per tutti). Le serie tv di giugno 2019: il calendarioin: i nuovi piani Solo il piano Base dell’resta invariato, mentre il piano Standard e quello Premium hanno subito un rialzo, rispettivamente di 1 e 2 euro. Andiamo quindi a elencare nella seguente tabella lo schema dei nuovi ...

ROI05841958 : @GermanoCroce @ChangeItalia Completamente d'accordo. Mi vengono i brividi nel pensare che nei Distinti (non parlo d… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: #Netflix ha aumentato il costo dell'abbonamento anche in Italia. I nuovi prezzi sono attivi da oggi per i non abbonati, p… - dituttounpop : #Netflix ha aumentato il costo dell'abbonamento anche in Italia. I nuovi prezzi sono attivi da oggi per i non abbon… -