Vaccini | crisi di fiducia in Europa | una persona su 2 diffidente nei Paesi dell’Est

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Le certezze scientifiche conquistate dainel secolo passato vengono sempre più messe in dubbio nel nuovo millennio. Secondo l’indagine Wellcome Global Monitor, pubblicata oggi sul sito dell’associazione no-profit Wellcome, i cittadini europei sembrano essere sempre più scettici rispetto al resto del pianeta. Dal report emerge che solo 1su 2 neidell’Estpensa che isiano sicuri rispetto al 79% del resto del mondo. Nell’occidentale la percentuale sale di poco, 59%, contro il 41% che ha dubbi. L’indagine realizzata da Gallup per Wellcome ha sondato gli atteggiamenti nei confronti delle immunizzazioni, ma anche rispetto al lavoro di medici e degli operatori sanitari, di 140 mila persone in più di 140al mondo. L’84% degli intervistati riconosce che i“sono efficaci” e il 92% afferma ...

