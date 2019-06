Se cammini veloce vivrai di più | parola di scienza

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Una ricerca dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Salute del Leicester Biomedical Reasearch Center ha dimostrato che le persone abituate a camminare rapidamente vivono di più. Prendendo in esame i dati della Biobanca britannica, relativi a 474.919 individui intorno ai 50 anni d’età, tutti del Regno Unito, i ricercatori hanno constatato che, in media, i più longevi erano proprio quelli che camminavano a passo svelto, a dispetto del peso. Per la precisione, gli anni guadagnati facendo passeggiate veloci sono 15, e i benefici maggiori a carico delle donne. Se chi camminava rapidamente in media aveva un’aspettativa di vita di 86,7-87,8 anni, le “lente” intorno ai 72,4 anni. Mentre per gli uomini veloci la media è risultata di 85,2-86,8 anni e di 64,8 per i più lenti. Le persone abituate alla camminataavevano un indice di massa corporea inferiore ...

