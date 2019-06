Lost Words | Beyond the Page | l' affascinante avventura narrativa in 2D si mostra in un

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Tra i vari giochi presentati all'E3 2019, c'è stato spazio anche per degli interessantissimi indie e, tra questi, figura sicuramentethe, di Sketchbook Games, Fourth State e Modus Games.Il gioco viene descritto sulla pagina Steam come un'in 2D in cui i giocatori spostano le parole per risolvere i puzzle proposti. Il gioco presenta una storia scritta da Rhianna Pratchett e lega la narrazione al gameplay in un modo insolito, facendo in modo che il giocatore continui a interagire con le parole per risolvere gli enigmi.Ora, grazie a IGN, possiamo vedere in azione il particolarethein un video gameplay:Leggi altro...

