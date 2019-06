Italia-Polonia | probabili formazioni Europei Under21 | Di Biagio punta su Orsolini dal 1′

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Oggi, alle ore 21.00, lo stadio Dall’Ara di Bologna sarà teatro della seconda sfida dell’di Gigi Di, impegnata negli2019 di categoria. Dopo il successo 3-1 contro la Spagna, gli azzurrini vanno a caccia di conferme contro la, uscita vittoriosa un po’ a sorprese dal match d’esordio contro il Belgio. Disembra intenzionato are più o meno sugli stessi uomini che hanno ben figurato nel match contro la Spagna. Appare scontato l’esordio dal 1′ diche, contro gli iberici a partita in corso, ha fatto molto bene, risultando decisivo. Potrebbe essere poi la serata di Moise Kean che, uscito dal campo rabbuiato nella partita d’esordio, avrà tanta adrenalina in corpo e vorrà essere determinante in fase realizzativa come non lo è stato nella sfida contro le Furie Rosse. Di seguito le...

Vivo_Azzurro : #U21Euro ???? ?? #DiBiagio: “Contro la #Polonia ???? per compiere il passo decisivo” ?? La sintesi della conferenza stam… - DiMarzio : Il futuro alla #Fiorentina, la sfida all’#Italia ???? Tra corse in campo e in auto, la storia di Szymon #Zurkowski… - DiMarzio : #EuropeiU21, verso la #Polonia ?? #Italia, le parole di #DiBiagio ??? E sulle lamentele della #Spagna... ?? -