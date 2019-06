E se il futuro fosse degli smartphone con doppio display? Ecco l’idea di Samsung

Se Lula non fosse stato vittima di complotto - il Brasile avrebbe avuto un futuro diverso : Il sito di giornalismo investigativo The Intercept ha appena diffuso una serie di file con i messaggi che, negli ultimi due anni, si sono scambiati via Telegram il giudice Sérgio Moro, oggi ministro della Giustizia del governo Bolsonaro in Brasile , e il pubblico ministero Deltan Dallagnol, che ha guidato il team investigativo dell’inchiesta “Lava Jato” sul conto dell’ex presidente Inácio da Silva Lula .Moro ...

M5S - Di Maio : 'Rousseau decida mio futuro - non credevo che lavorare tanto fosse una colpa' : In seguito all'indubbia disfatta subita alle elezioni europee, il leader pentastellato Luigi Di Maio decide di sottoporsi al voto della piattaforma Rousseau, poiché vuole capire se ha ancora la fiducia del Movimento. Nel suo lungo intervento spiega quindi le motivazioni dietro questa decisione, ma non nasconde la forte delusione: "Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa." Voto online per confermare la fiducia a Di Maio Le elezioni europee ...