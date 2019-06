Bianca Guaccero in bikini su Instagram dopo l’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto

Bianca Guaccero in bikini su Instagram si consola dopo l’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero si consola al mare incantando i fan su Instagram. La presentatrice pugliese si sta godendo una rilassante vacanza al mare con alcune amiche. Sui social non manca di pubblicare selfie in bikini che esaltano il suo fisico perfetto. La 38enne posa in versione sirenetta sulla sabbia, poi come pin up sulla battigia mentre prende il sole. E naturalmente non può mancare lo scatto romantico al ...

‘Detto Fatto’ - Giovanni Ciacci molla : Bianca Guaccero lo gela sui social : La notizia era nell’aria. A confermarlo era stato lo stesso Giovanni Ciacci: “Detto Fatto è un capitolo chiuso”. E giù fiume di commenti. Un addio non proprio indolore visto che per anni l’esperto di moda è stato presenza fissa nel programma. Dai suoi albori con Caterina Balivo, fino all’ultima edizione con Bianca Guaccero. Ma come tutte le cose belle, anche quest’avventura arriva al capolinea. Già l’anno scorso la sua presenza nello show era un ...

Detto Fatto - clamoroso addio di Giovanni Ciacci : lascia il programma di Bianca Guaccero : Un pesantissimo addio a Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero dallo scorso settembre: dopo sei anni, infatti, lascia Giovanni Ciacci, che in trasmissione si occupava dei tutorial, di moda e dei cambi di look. L'annuncio lo ha dato direttamente il costumista su

Bianca Guaccero - Ciacci lascia Detto Fatto. Il post dell’addio : Un addio che fa discutere, arriva inaspettato, lascia aperte domande e possibilità, e di certo, non passa inosservato. E come potrebbe, trattandosi dell’annuncio sul futuro di Giovanni Ciacci, dato da lui stesso su Instagram? La notizia è un po’ un fulmine a ciel sereno per fan e follower. L’esuberante, istrionico costumista dice addio a Detto Fatto, il factual show del pomeriggio di RaiDue che, senza di lui, di certo non sarà più lo stesso. Se ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci abbandona lo show di Bianca Guaccero : l'annuncio : "Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle ... Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade ... ciao Detto Fatto, ti ho voluto tanto bene". E' l'annuncio di Giovanni Ciacci, opinionista di Detto Fatto sin dagli esordi con la conduttri

Per anni attacchi di panico! Bianca Guaccero racconta il suo periodo buio : Bianca Guaccero racconta il suo periodo buio e quegli attacchi di panico che per molto tempo hanno condizionato la sua vita, cambiandola per sempre. Attrice, cantante e conduttrice, Bianca è una delle showgirl più amate del piccolo schermo, al timone di Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo. Sempre sorridente e solare, in realtà la Guaccero nasconde un grande dolore e gravi problemi vissuti durante l’adolescenza.-- Intervistata nel ...

Bianca Guaccero/ 'Soffrivo di attacchi di panico. Detto Fatto? È stato un miracolo' : Bianca Guaccero in un'intervista rilasciata a I Lunatici parla del suo libro e di Detto Fatto, e ammette: 'Questo programma mi ha cambiato la vita'

Bianca Guaccero : "Attacchi di panico a 14 anni - senza tabù mi sarei sentita meno fuori dal mondo" : La conduttrice ha attraversato un momento difficile quando era adolescente, ma da ogni momento di crisi ha ricevuto doni...

Bianca Guaccero : “Soffrivo di attacchi di panico - mi sentivo fuori dal mondo” : Bianca Guaccero è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’attrice e conduttrice ha parlato un po’ di sé e del suo libro ‘Il tuo cuore è come il mare, lettera a mia figlia sulla vita e sulle favole. E su come nasce una perla‘: “Come nasce una perla? Da una ...

Bianca Guaccero prende le distanze da Pamela Perricciolo : Da qualche giorno alcuni organi di stampa come Dagospia hanno rilanciato un video che ritrae Bianca Guaccero cantare al karaoke in compagnia di Pamela Perricciolo, la manager divenuta tristemente conosciuta in seguito al "Pratigate". Ma l'attrice e conduttrice televisiva, amareggiata, ha voluto prendere le distanze da questa situazione con un lungo post pubblicato sui social:"No, non ci sono davvero parole per descrivere quello che ho ...

Bianca Guaccero in tv legge la lettera della mamma e si commuove : Tra tanti ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, c’è stata anche Bianca Guaccero che raccontato di non vedere l’ora di tornare a casa: «Con il Giro d’Italia nel palinsesto Rai, la stagione di “Detto Fatto” è finita e ora aspetto solo di tornare nella mia Puglia, per godermi il mio mare e tutti i miei amici e parenti. Sono una donna fortunata, ho tanti ottimi amici che sanno rendermi felice». A Mara Venier Bianca Guaccero, nel ...

Domenica In Bianca Guaccero in lacrime per la lettera della mamma : Bianca Guaccero è ospite di Mara Venier a “Domenica In”. La conduttrice si è raccontata spiegando anche di non vedere l’ora di tornare a casa: «Con il Giro d’Italia nel palinsesto Rai, la stagione di “Detto Fatto” è finita e ora aspetto solo di tornare nella mia Puglia, per godermi il mio mare e tutti i miei amici e parenti. Sono una donna fortunata, ho tanti ottimi amici che sanno rendermi felice». A Mara Venier Bianca Guaccero, nel ...

Sei una figlia e una mamma speciale! Bianca Guaccero commossa a Domenica In : Nel giorno della Festa della mamma, Bianca Guaccero è intervenuta nel salotto di Domenica In condotto da Mara Venier, raccontando tutta se stessa, focalizzandosi soprattutto sul rapporto che ha con la figlia Alice. Durante il suo intervento però ha ricevuto una lettera dalla mamma e, per la conduttrice di Detto Fatto, non è stato facile contenere le lacrime.-- "Ho una figlia speciale. Questo lo devo ammettere. Tutti i figli lo sono, ma se ...

Per la Festa della mamma c'è grande commozione per Bianca Guaccero - : A Domenica In la Guaccero si commuove leggendo la lettera della mamma. Il video e l'intera puntata è visibile su RaiPlay Carlo Lanna ?