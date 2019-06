Anche la Lega può scottarsi con l’Ilva

Paolo Becchi : "I minibot sono illegali - però Anche un'impresa può stampare denaro" : A breve il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, lancerà la sua moneta. Una moneta elettronica, alternativa e parallela a tutte le altre valute esistenti al mondo. Funzionerà come criptovaluta già a partire dal prossimo anno e non sarà necessario possedere neppure un conto corrente bancario o postale

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno Anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Nessun accordo M5S-Lega su Foa : salta il voto. Il governo si spacca Anche su Radio Radicale : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per “salvare” Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega. Ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. H...

Il legame perduto (per ora) : salgono i Btp - scendono i prezzi delle bAnche : Da maggio, l’andamento del benchmark a 10 anni dei titoli governativi italiani sta andando in direzione opposta a quella dei prezzi degli istituti bancari italiani, rappresentati dall’indice Ftse Banks: mentre il primo sale, seppur tra non pochi singhiozzi, i secondi stanno inesorabilmente perdendo quota...

Teatro : Lega 'Alajmo? Dopo l'epurazione Anche l'umiliazione' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Un gesto volgare e inopportuno che denota come Orlando sia ormai in preda a un delirio di onnipotenza. Una sorta di lasciapassare per cui tutto gli sarebbe concesso, anche di calpestare dignità e professionalità". Così Elio Ficarra, responsabile degli enti locali dell

Paolo Arata arrestato : ex consulente Lega indagato per corruzione. Il gip : coninvolto Anche Siri : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Lega : pace fiscale Anche sulle cassette di sicurezza per recuperare risorse : Una sanatoria sulle cassette di sicurezza, sulla falsariga delle operazioni di voluntary disclosure sui capitali all'estero attuate con un discreto successo nella scorsa legislatura. La proposta...

“‘Il mare più bello 2019” è il Tirreno : la classifica di Legambiente e Touring Club che valuta Anche i comuni plastic free : Le località più belle d’Italia si affacciano sul Tirreno. Quest’anno la guida di Legambiente e Touring Club Italiano, “Il mare più bello 2019” assegna il riconoscimento delle 5 vele a sette comprensori turistici bagnati da quelle acque. Pollica (Salerno) e il Cilento Antico al top della classifica, seguiti da Castiglione della Pescaia (Grosseto) e la maremma Toscana e Posada (Nuoro) con le Terre della Baronia e il Parco di Tepilora. ...

Lega - arrestato Paolo Arata In manette Anche il figlio Francesco : La svolta giudiziaria che ha portato all'arresto di Paolo Arata e del figlio è arrivata dopo le perquisizioni dello scorso 17 aprile da cui sarebbero emersi riscontri alle ipotesi d'accusa, Segui su affaritaliani.it

Il Texas ha legalizzato i bAnchetti della limonata dei bambini : Il governatore del Texas Greg Abbot ha approvato una legge che autorizza i “banchetti della limonata” gestiti dai bambini. Negli Stati Uniti è comune che i bambini si sistemino per un pomeriggio sui marciapiedi fuori dalle loro case a vendere

Ballata per Genova - Anche Antonacci e Pausini in collegamento da Roma : I due cantanti sono impegnati nell'allestimento dello spettacolo per il loro imminente tour: "Ma vogliamo fare comunque un...

Sondaggi - la Lega resta al 34. Il M5s riprende quota - cresce Anche il Pd. Crollo di Forza Italia - sorpasso di Fratelli d’Italia : La Lega primo partito ma senza tendenze di espansione del proprio elettorato. Il M5s in ripresa (timida) dopo la crisi delle Europee. Il Pd ancora in crescita, sia pure lieve. Sono i dati principali del Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (solito margine d’errore del 3%). Secondo questa rilevazione l’area di consenso per i partiti al governo sarebbe intorno al 53 per cento degli elettori: 34 per cento per la Lega (che alle ...

"Rifiutare acqua e cibo legale Anche in Italia" - la storia di Noa riapre il dibattito sull'eutanasia : Una diciassettenne olandese si è lasciata morire rifiutando cibo e acqua: non sopportava le cicatrici di una violenza subita...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che con vittoria di Lega e disfatta di M5S ha vinto Anche il Pd? : E’ vero che con la vittoria della Lega e la disfatta del Movimento cinque stelle, ha vinto anche il Pd? E’ vero che, come ha detto Matteo Salvini, la fusione tra Fiat e Renault è una gran buona notizia per l’Italia? E che fine hanno fatto le grandi onde di cui ci hanno parlato i giornaloni nell’ultimo anno, come “l’onda nera” che minacciava di stritolare l’Italia con la rinascita del duce e ...