Tria | eviteremo aumento Iva con tagli di spesa

L’ausTriaco Kurz : “Con più rigore sul debito eviteremo che l’Italia metta a rischio l’Europa” : Ordine, regole e sanzioni, per riformare la Ue e risvegliare il “malato” dalla crisi. «Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato all’altro». Ogni riferimento all’Italia è volutamente non casuale. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è a Mauthausen ...