Grave bimbo di un anno dopo aver ingerito cocaina 

Bimbo cade dal quinto piano di casa a Catanzaro : è Grave : Un bambino di tre anni e mezzo è stato ricoverato, in gravi condizioni, nell’ospedale di Catanzaro dopo essere caduto dal balcone di casa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in via Fares, a Catanzaro. Secondo la ricostruzione della squadra Volante e della squadra Mobile, il piccolo era in casa insieme alla madre ed ai fratellini quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal quinto piano della palazzina dove abita. Qualcosa ...

Catanzaro - bimbo di 3 anni cade dal quinto piano : è Grave : Il piccolo, un bambino di tre anni e mezzo, sarebbe caduto dalla terrazza dell'appartamento in cui abita, al quinto piano di uno stabile di via Fares, nel quartiere Sala di Catanzaro. Subito soccorso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese della città calabrese e verserebbe in condizioni molto gravi.

Piacenza - bimbo di otto mesi ustionato in un Autogrill : è Grave : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio in provincia di Piacenza, precisamente sull'autostrada A1, nei pressi di Fiorenzuola, dove un bimbo di appena otto mesi è rimasto gravemente ustionato a causa di un liquido bollente che, in maniera del tutto accidentale, gli è caduto addosso. Al momento non sono note le cause del drammatico incidente, ma quel che è certo è che il piccolo si trovava con i genitori. L'area di servizio ...

Esplosione in una palazzina a Rocca di Papa : bimbo Gravemente ferito : Lo scoppio, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, ha semi distrutto l'edificio di tre piani. A pochi passi c'è la sede del Comune.

Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa. Quattro feriti - un bimbo Grave : Un’Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite. Al momento - secondo quanto si apprende - l’ipotesi è quella di una fuga di gas. nella palazzina erano in corso alcuni lavori.Il Messaggero riferisce che il sindaco e alcuni dipendenti sarebbero rimasti feriti.Secondo ...