Formula 1 | Mattia Binotto | “In Francia avremo qualche piccola evoluzione | ma non sarà la

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del circuito di Le Castellet potrebbe essere sfavorevole per le caratteristiche della SF90. A partire dal prossimo round transalpino la Ferrari dovrebbe portare degli aggiornamenti tecnici sulla vettura per ogni weekend di gara del tour europeo estivo del circus, con il Team Principalche conferma: “Dopo il Canada sicuramente abbiamo voglia di tornare in pista e di confrontarci nuovamente con i nostri avversari. In...

bonaldo_mattia : RT @lightsovt: “Questo è uno dei problemi della Formula 1. Non c’è coerenza nell’applicazione delle decisioni. Se pensiamo ci sia un proble… - bonaldo_mattia : RT @kahlan1986: Mai ho fatto stampare una foto della formula 1 ma questa sì! Il mio pilota Il mio campione La persona che mi ha fatto innam… - lamera_mattia : RT @FOXSportsIT: La polemica di Vettel dopo la penalizzazione. Il tedesco toglie il cartello del primo posto a Hamilton. ?? -