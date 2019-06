Ecco in video i dispositivi del futuro | da smartphone a tablet in un attimo

Taylor Swift : da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres - Ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” : L'elenco è lungo! The post Taylor Swift: da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres, ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” appeared first on News Mtv Italia.

Ecco come Google - Microsoft e Amazon stanno cambiando l’industria del videogame : I giochi sono un pretesto, la partita vera i grandi la stanno giocando lassù sulle “nuvole”, dentro ai datacenter di metallo che distribuiscono servizi, film e musica e affari. Siamo nell'era dello streaming. Microsoft, Google e Amazon cercano di cambiare questa industria che prova a restare creativa...

MotoGp – Si spengono i semafori al Montmelò : Ecco la partenza del Gp di Barcellona [VIDEO] : semafori rossi spenti sul circuito del Montmelò, è cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e il cuore che batte all’impazzata. I semafori si spengono, il Gran Premio di Barcellona può cominciare, regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune del circuito del Montmelò. Gara lunga e ricca di insidie, con la variabile gomme che condizionerà e non poco il risultato ...

Salvini-giornalista - scintille a REcco : 'Lei fa politica o domande?' (VIDEO) : Matteo Salvini sulle navi Ong non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Lo ha ribadito ancora una volta davanti a microfoni e taccuini, nonostante nelle ultime ore sia arrivata una comunicazione da una portavoce della Commissione Europea che manifestava disaccordo sul punto di vista italiano secondo cui Tripoli e la Libia non possono essere considerati un porto sicuro. Nelle ultime ore a tenere banco è la questione Sea Watch 3 e, nell'ambito di ...

DIRETTA SASSARI VENEZIA/ Streaming video Rai : la parola a PozzEcco - finale basket - : DIRETTA SASSARI VENEZIA Streaming video Rai: cronaca live della partita del PalaSerradimigni, gara-3 della serie di finale scudetto di basket Serie A1.

Oman - Usa accusano l’Iran : “Ecco il video del loro equipaggio che rimuove una mina inesplosa”. Le immagini : Il COmando Centrale degli Stati Uniti ha rilasciato un video che mostra l’equipaggio di una motovedetta iraniana mentre rimuove una mina inesplosa da una delle petroliere attaccata nel Golfo di Oman. “Alle 16:10 ora locale una barca di pattuglia IRGC Gashti Class si è avvicinata al Kokuka Courageous ed è stato osservato e registrato mentre rimuove una mina inesplosa” dallo scafo, ha affermato il portavoce Bill Urban in una ...

Attacco a petroliere - l'armatore : «Oggetti volanti - poi l'esplosione» : Usa : Ecco video che incastra Iran : Il giallo dell'Attacco alle petroliere nel golfo dell'Oman si infittisce. l'armatore giapponese proprietario della petroliera Kokuka Courageous, attaccata nel Golfo dell'Oman, e...

Attacco a petroliere - l'armatore : «Oggetti volanti - poi l'esplosione» : Usa : Ecco video che incastra Iran : Il giallo dell'Attacco alle petroliere nel golfo dell'Oman si infittisce. l'armatore giapponese proprietario della petroliera Kokuka Courageous, attaccata nel Golfo dell'Oman, e...

MotoGp – Marquez al Montmelò con un casco speciale - lo spagnolo spiega : “Ecco come lo abbiamo realizzato” [VIDEO] : Marc Marquez al Montmelò con un nuovo casco speciale: lo spagnolo spiega il suo nuovo elmetto per la sua gara di casa E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marc Marquez che, in particolar modo, battaglierà con i suoi rivali per tentare di salire sul gradino più alto del podio. Per la sua gara ...

Xiaomi Mi 9T fa proprio l’effetto che speravamo : Ecco la nostra anteprima video : Abbiamo messo le mani su Xiaomi Mi 9T, che ha un rapporto qualità prezzo pauroso. Siete pronti a scoprirlo nel nostro video? L'articolo Xiaomi Mi 9T fa proprio l’effetto che speravamo: ecco la nostra anteprima video proviene da TuttoAndroid.

Vergognosa aggressione leghista ad un ragazzo Ecco il video. Salvini non muove un dito : A Cremona durante il comizio di Salvini è successa un’aggressione da parte dei sostenitori leghisti Nel corso del comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini, del 3 giugno a Cremona, un ragazzo ha esposto uno striscione con la scritta “Ama il prossimo tuo”. Il giovane è stato malmenato da quelli che sono sembrati alcuni sostenitori leghisti e costretto … Continue reading Vergognosa aggressione leghista ad un ragazzo ecco il ...

Formula 1 - si spengono i semafori a Montreal : Ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : E’ cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che si svolge sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve L’adrenalina sale, il cuore batte in gola e le emozioni cominciano ad affiorare. Si spengono i semafori a Montreal, comincia il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vettel e Hamilton uno accanto all’altro in prima fila, con Leclerc e Ricciardo subito dietro pronti ad ...

Sei in un Paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

WWE Super ShowDown 2019/ Video Undertaken vs Goldberg : Ecco chi ha vinto : WWE Super ShowDown 2019: è andato in scena nelle scorse ore l'incontro fra Undertaken e Goldberg, due leggende del wrestling