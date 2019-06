Camilleri ancora grave | prognosi resta riservata

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Francesca Bernasconi I medici, nel bollettino delle 12: "Lo scrittore èin condizioni critiche" Le condizioni di Andrea, lo scrittore 93enne che ieri ha avuto un malore, sono stazionarie. Ma larimanee la situazione risultacritica. A dirlo sono i medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma, nell'ultimo bollettino medico, uscito alle 12 di questa mattina. Secondo i dottori, il paziente ha avuto un "brusco abbassamento pressorio": sarebbe questa la causa dell'arresto cardiaco, per il quale ieri è stato ricoverato d'urgenza, in gravi condizioni. Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, ha spiegato che "i parametri sono in in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanici e farmacologici". L'autore di Montalbano, quindi,non è cosciente e rimane sedato e intubato, "con supporto respiratorio ...

