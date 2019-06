California | vicesceriffo accusata di molestie sessuali su minore

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Emanuela Carucci Si tratta di una donna di 44 anni che avrebbe molestato un ragazzino di 16. Ilsarebbe stato costretto ad avere rapporti orali e anali Èdi abuso die copulazione orale, Shauna Bishop, la44ennena finita sotto processo per aver più volte abusato sessualmente di un ragazzino di 16 anni.La donna ha ammesso di aver avuto rapporti con ile sarà processata. Al momento la Bishop si trova in congedo amministrativo retribuito. Come si legge su Noinotizie.it la 44enne ha ammesso, in particolare, di aver avuto più volte rapporti anali con il ragazzino, oltre ad aver fatto sesso orale. La 44enne lavorava per l’ufficio dello sceriffo della contea di Sacramento, ma questa tegola giudiziaria potrebbe mettere a rischio anche la sua carriera. Secondo quanto emerso dalle indagini le prestazioni sarebbero ...