TuttoChiaro | Monica Marangoni nei mattini estivi di Rai 1 per parlare… di tutto un po’

(Di lunedì 17 giugno 2019)Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi nel mattino di Rai 1 arriva, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30.: il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà in onda dalle 10.30 alle 11.30 Per lail mattino è un campo noto, essendo già stata in passato il volto femminile di Uno Mattina in Famiglia, accanto a Tiberio Timperi; classe 1978, madre di due figli, ha condotto anche L’Italia con Voi e Un Cane in Famiglia, nonché preso parte a W la Mamma, altro esperimento estivo che nel 2017 portò Veronica Maya nel sabato pomeriggio dell’ammiraglia.sarà un programma fatto di rubriche, ...