Tuffo quasi mortale per un 22enne di Monteroni

(Di lunedì 17 giugno 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Porto Cesareo. Il ragazzo ha subito un arresto cardiaco. Ora è in rianimazione e le sue condizioni sono gravissime Tragedia sfiorata a Porto Cesareo, Comune in provincia di Lecce. Giovane di 22 anni di(sempre nella provincia salentina) si è tuffato in acqua a mare urtando la testa contro fondale. Il ragazzo, nell'impatto con la sabbia, ha subito un trauma cranico perdendo i sensi ed è sopraggiunto l'arresto cardiaco. A dare l'allarme gli amici del giovane. L'incidente è accaduto in uno stabilimento balneare di cui ilera cliente abituale. A soccorrerlo prontamente gli assistenti balneari insieme ad alcuni medici che si trovavano lì come bagnanti. Sono poi giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Purtroppo, dai primi ...

