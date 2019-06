Salvini a Camilleri | “Dice che gli viene il vomito a vedermi col rosario? Scrivi che ti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) “dice che ‘che impugna ilmi fa vomitare’, gli dicoche ti passa”. Così Matteoin diretta Facebook dal Viminale. “Non pensavo che il, o parlare di padre Pio, potesse far vomitare”. FQ Magazine Andrearicoverato in rianimazione: ha avuto un arresto cardiaco, è in gravi condizioni L'articolo: “Dice che gliilcolche ti passa, io vado avanti” proda Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San… - HuffPostItalia : “Vedere Salvini impugnare il rosario mi dà un senso di vomito'. Il ministro replica a Camilleri: 'Scrivi che ti pas… - repubblica : Camilleri boccia la politica italiana: 'Salvini fa vomitare, 5S non sono politicamente nessuno. Nel Pd non vedo ide… -