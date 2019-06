Roberta Giarrusso si è sposata con Riccardo Di Pasquale

Chi è Riccardo Di Pasquale - marito di Roberta Giarrusso : Riccardo Di Pasquale assomiglia così tanto a Fabrizio Corona che, sul set del film a cui lavoravano insieme, Roberta Giarrusso lo scambiò per il re dei paparazzi. Quel giorno Riccardo centrò in pieno un palo con l’automobile e Roberta esclamò: “Chi è quel pazzo?!“. Le fu risposto che era il produttore, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che da lì a qualche anno sarebbe diventato anche suo marito .-- Classe 1983, Riccardo Di ...

Roberta Giarrusso ansia prima del matrimonio : la figlia si è fatta male : Roberta Giarrusso si sposa: la figlia costretta a indossare un tutore Roberta Giarrusso è pronta a convolare a nozze col fidanzato Riccardo Di Pasquale, con il quale ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express. Il grande giorno è fissato a domenica 16 giugno a Roma e non mancano ansia e imprevisti. Tra questi il piccolo […] L'articolo Roberta Giarrusso ansia prima del matrimonio : la figlia si è fatta male proviene da Gossip ...

Roberta Giarrusso si sposa : a giugno le nozze con Riccardo : Roberta Giarrusso presto sposa: a giugno il matrimonio con il compagno Riccardo Roberta Giarrusso convolerà presto a nozze con Riccardo, compagno di vita e padre di sua figlia. Lo ha dichiarato lei stessa oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e pubblicata nell’ultimo numero in edicola. Questo è sicuramente un momento felice per la Giarrusso […] L'articolo Roberta Giarrusso si sposa: a giugno le nozze con Riccardo ...