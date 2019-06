Raffaele Sollecito ' Ho sentito Amanda Knox | mi sembra intimorita' | Quarto Grado

Si è comportata da bambina! Raffaele Sollecito su Amanda Knox in Italia : È un uomo adulto ormai, ma gli anni passati in carcere non potrà mai dimenticarli. Per questo Raffaele Sollecito si mostra stizzito quando gli viene chiesto di Amanda Knox. Il giovane che era stato processato per l’omicidio di Meredith Kercher – il noto delitto di Perugia – è stato intervistato da Video News in concomitanza con il ritorno dell’americana.-- A Pomeriggio 5 vengono mostrati stralci dell’intervista. Ancora una volta Sollecito ...

Raffaele Sollecito : “Le aziende non vogliono assumere una persona come me. Amanda Knox? Non la sento da un po’” : Raffaele Sollecito è stato assolto in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher ma tornare alla normalità non è facile. A raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni di Radio Italia Anni ’60: “La mia vita è stata sempre marchiata da questa vicenda – ha raccontato -. Ormai anche per una questione di autoconservazione non mi curo più dello sguardo della gente, a meno che non abbiano la volontà di parlarmi direttamente, ...

“10 anni di vita”. Raffaele Sollecito - la sua verità sul delitto Meredith : Raffaele Sollecito torna a parlare in una lunga intervista concessa in esclusiva alle telecamere di Crime+Investigation (canale 119 di Sky) per il documentario dal titolo Raffaele Sollecito, in onda domenica 28 aprile 2019 alle 22.00 e disponibile anche su Sky on demand. In un viaggio tra passato e presente, attraverso le testimonianze di Raffaele, di suo padre e di Francesco Maresca, l’avvocato di parte civile della famiglia Kercher, e di ...

Raffaele Sollecito - il delitto infinito : 'Triste quando mi hanno assolto : sapevo quello che sarebbe successo dopo' : Avevo già capito che lì fuori mi aspettava un mondo totalmente diverso da quello che conoscevo'. Infatti la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica ritiene Raffaele e Amanda ancora colpevoli. '...

Raffaele Sollecito e la sua verità sul delitto di Perugia - su Crime+Investigation in prima tv : L'omicidio di Meredith Kercher raccontato da Raffaele Sollecito in un doc originale di C+I. Perugia, 2 novembre 2007: una studentessa inglese di 22 anni, Meredith Kercher, viene trovata sgozzata e chiusa a chiave nella stanza della casa presa in affitto a Via della Pergola per seguire i corsi dell'Università per stranieri. A trovarla il fidanzato di una delle sue coinquiline, Raffaele Sollecito, altro studente, coetaneo, da una settimana ...