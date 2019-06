LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | 6-4 7-5 | l’azzurro vola

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 6-4 6-5 - l’azzurro serve per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 BREAK BERRETTINI! Vola via il rovescio di Struff, l’azzurro servirà per il match al cambio di campo! 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: sbaglia con la volée di dritto a seguire il servizio Struff, lunga anche per Hawk-Eye 15-30 Ace numero sette di Struff, che va per vie esterne 0-30 Che errore di Struff! Sbaglia terribilmente lo smash, occasione per Berrettini di fronte al pubblico ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 6-4 3-4 - fasi incerte del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottima prima di Berrettini. Un’ora di gioco. 0-15 Prende la via della rete Struff, non passa il dritto incrociato di Berrettini 3-4 Di nuovo buona prima di Struff, che tiene il servizio 40-0 Serve ancora bene Struff 30-0 Rovescio tagliato in rete di Berrettini 15-0 Buona prima di Struff 3-3 Gran servizio e due dritti per Berrettini, che chiude in tranquillità anche questa ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 6-4 1-2 - tedesco in difficoltà sui propri turni di servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Spinge con il dritto Berrettini 1-2 Struff, tiene il servizio ancora con difficoltà il tedesco Vantaggio Struff, gioca bene con il rovescio il tedesco, venendo poi a rete e impedendo a Berrettini, giocando profondo, di fargli giocare facili recuperi 40-40, 3a parità: Struff manca del tutto la palla Vantaggio Struff, Berrettini cerca il rovescio in back in lungolinea per avvicinarsi poi a ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 6-4 - l’azzurro vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET BERRETTINI! Conclude con un facile tocco a rete di rovescio il romano, che porta a casa il primo parziale! 40-0 TRE SET POINT BERRETTINI: Risposta lunga di Struff che poi scivola (niente di rotto o di leso, per fortuna) 30-0 Ancora una gran prima di Berrettini 15-0 Bella prima di Berrettini 5-4 Berrettini, tiene la battuta Struff con questa risposta di dritto lunga, ma dopo 27 minuti ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 4-3 - break di vantaggio per l’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 break BERRETTINI! Sbaglia di dritto di pochissimo in lunghezza Struff dopo un gran recupero dell’italiano, che ottiene il break di vantaggio 30-40 Palla break Berrettini! Attacca male Struff, l’azzurro cerca il passante di rovescio incrociato e costringe a una volée difficile, e larga, il tedesco 30-30 Sbaglia di dritto incrociato Struff, sarebbe stato un vincente 30-15 Struff ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : 1-2 - dominano i servizi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Parente stretto dell’ace di Berrettini, che si salva in questo quarto game Vantaggio Berrettini, ace! 40-40 Violenta seconda di Berrettini, Struff cerca la profondità, ma la palla è lunga Vantaggio Struff, seconda palla break: perde il controllo del dritto Berrettini 40-40 Meraviglioso back di rovescio di Berrettini che Struff non può controllare, annullata la palla break 30-40 Palla ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : inizia l’incontro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Spinge con il dritto Struff 15-0 Subito discesa a rete di Struff, scambio spettacolare. Berrettini prova a girarsi per giocare il dritto, ma non ci riesce spedendolo in rete Primo a servire è Struff 13:07 Ultimi istanti del riscaldamento, poi inizierà questa prima Semifinale 13:02 Giocatori in campo per iniziare il palleggio di riscaldamento. C’è una buona affluenza di pubblico sul ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : il romano vuole la prima finale sull’erba : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il successo di Berrettini su Kudla nei quarti – La proiezione del ranking ATP di Berrettini – ATP 250 Stoccarda in generale Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che oppone Matteo Berrettini a Jan-Lennard Struff. Il romano e il tedesco scendono in campo per la Semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda, prima tappa della breve stagione su erba del tennis ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Dimitrov supera Cilic - si ritira Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Dimitrov supera Cilic - si ritira Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Cilic-Dimitrov al quinto - si ritira la Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud - vincono senza problemi Federer e Wawrinka. Si ritira la Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud - vincono senza problemi Federer e Wawrinka. Cilic avanti 2-1 su Dimitrov : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud che sfiderà Federer. Wawrinka passa il turno : equilibrio tra Cilic e Dimitrov : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...