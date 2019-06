Inter | Skriniar si gode le vacanze in compagnia di Barbora

Inter – Dall’arrivo di Conte al possibile addio di Icardi - Skriniar sincero : “Mauro? Se rimane siamo contenti” : Skriniar sincero: le parole del difensore dell’Inter sull’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte ed il possibile addio di Mauro Icardi “Un messaggio per Icardi? Mauro è un grande giocatore, è un nostro amico e vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo Contenti“. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Milan Skriniar a ‘SportMediaset’. “La mia stagione all’Inter? Si può sempre fare ...

Skriniar - l’elogio a Conte è una frecciatina a Spalletti : “con lui l’Inter può vincere trofei” : Milan Skriniar elogia l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: il difensore slovacco convinto che grazie al nuovo allenatore i nerazzurri potranno vincere dei trofei L’era Antonio Conte in casa Inter è ufficialmente iniziata. Nella giornata di venerdì, il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allentore che ha preso il posto di Spalletti. L’ex CT della Nazionale, pur non avendo ancora ...

Inter - trame di mercato : Icardi e Perisic lontani - Lukaku per Skriniar (RUMORS) : "Sono sfiorite le rose, i petali caduti, le cercavamo insieme: perché io non potevo dimenticare le rose" così scriveva Dino Campana all'inizio del Novecento. Parole accorate rivolte all'amata Sibilla Aleramo, al tempo stesso toccanti e consapevoli: sarebbe stato impossibile rivivere il passato. Mauro Icardi si trova ora nella medesima situazione, vorrebbe probabilmente ricucire lo strappo con l'Inter, ma é consapevole che sarà molto difficile ...

Napoli-Inter - 4-1 le pagelle : Skriniar e Koulibaly i migliori : Si è appena concluso il posticipo della trentasettesima giornata di Serie A tra Napoli e Inter, allo stadio San Paolo, con il risultato di 4-1. I nerazzurri restano a 66 punti e scivolano al quarto posto e ora hanno un solo punto di vantaggio sul Milan quinto. Gli azzurri invece salgono a quota 79 punti. La settimana prossima l'Inter chiuderà il campionato in casa contro l'Empoli mentre il Napoli sarà di scena allo stadio Dall'Ara di Bologna ...

Inter - Marotta sarebbe pronto a confermare sei giocatori : tra questi De Vrij e Skriniar : Sin dal suo insediamento Giuseppe Marotta ha dichiarato che l'obiettivo è quello di riportare l'Inter al vertice del calcio italiano ed europeo. Insediatosi a inizio dicembre, il nuovo amministratore delegato ha avuto modo in questi primi mesi di studiare cosa va e cosa non va all'Interno della società nerazzurra. Inevitabile l'analisi della rosa, con alcuni giocatori che hanno pienamente convinto l'ex dirigente della Juventus, mentre altri sono ...

Dzeko e altri nomi Interessanti - intanto Skriniar rinnova : E la nuova è questa: Dzeko e altri nomi interessanti, intanto Skriniar rinnova. Nell’Inter che nascerà una volta terminata l’infinita rincorsa alla Champions ci sarà spazio per due nuovi giocatori offensivi.La strategia è questa: un attaccante arriverà a prescindere dai discorsi in uscita relativi a Icardi. E sarà con tutta probabilità Edin Dzeko: Roma e Inter affronteranno il discorso a campionato terminato e dunque a obiettivi definiti.Ma ...

Inter - Skriniar lancia la sfida al Napoli : ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” : Inter, parla Skriniar prima della sfida al Napoli: le sue dichiarazioni Inter Skriniar sul Napoli| Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole di Skriniar “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo ...

L’Inter e Skriniar ancora insieme - arriva il rinnovo : “Ho rotto con l’agente - ho firmato personalmente” : L’Inter e Skriniar ancora insieme, il difensore ha rinnovato il contratto con i nerazzurri attraverso un accordo fino al 2023. In un comunicato pubblicato sul sito si legge: “insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l’Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023. Avanti insieme, pronti per le ...

Skriniar - Godin e Ranocchia l’Inter alza il muro : Dopo l’addio in lacrime dell’ormai ex Capitano dell Atletico di Madrid, Diego Godin è pronto a diventare un giocatore nerazzurro, il difensore infatti si appresterà nelle rituali visite mediche che si svolgeranno presso l’ospedale Humanitas di Rozzano.Dopo la consueta visita medica al Coni e in Humanitas con il Professor Volpi, il giocatore firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri.Andrea Ranocchia il capitano fuori ...

