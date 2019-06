Disastro aereo di Mosca | e' stato un fulmine a provocarlo

Disastro aereo in Etiopia : a Palermo commemorazione in ricordo dell’assessore Tusa : Si terrà oggi la commemorazione della Regione Siciliana in ricordo dell’assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa, a tre mesi dalla tragica scomparsa nel Disastro aereo in Etiopia. Nella Cattedrale di Palermo si terrà una messa di suffragio, celebrata dall’arcivescovo Corrado Lorefice. A seguire, nel Palazzo d’Orleans, sono previsti gli interventi commemorativi del governatore Nello Musumeci, del sindaco di Palermo Leoluca ...

Disastro aereo in Etiopia : il CEO Boeing si scusa con i familiari delle vittime : Il CEO della Boeing, Dennis Muilenburg, si è scusato con i familiari delle vittime dell’incidente che ha coinvolto un velivolo Ethiopian Airlines lo scorso 10 marzo, nei pressi dell’aeroporto di Addis Abeba, costato la vita a 157 persone. Nella prima intervista dopo il Disastro aereo, Muilenburg ha ammesso ai microfoni della CBS “un chiaro fallimento nella gestione dell’incidente” e una “carenza di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Il Disastro aereo di Eva e Christoph - la FOTOGALLERY! : Puntate ad altissimo tasso drammatico ed emotivo stanno sconvolgendo i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap in onda di recente in Germania, l’attenzione è infatti focalizzata su una storyline ambientata molto lontana dal Fürstenhof e con due protagonisti d’eccezione: l’incidente aereo di Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach) sui Carpazi! Un dramma che segnerà profondamente la vita di tutti i personaggi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Joshua responsabile del Disastro aereo di Eva e Christoph! E Robert… : Non saranno solo Christoph (Dieter Bach) ed Eva (Uta Kargel) le vittime del disastro aereo che sta tenendo banco ormai da parecchi giorni nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Amici e parenti dei due Saalfeld saranno infatti distrutti dall’angoscia per le sorti dei loro cari. E ci sarà anche chi scoprirà di essere responsabile dell’accaduto… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, ...

Disastro aereo Russia : il Superjet 100 fu colpito da un fulmine ma l’incendio fu causato da errori dei piloti : Nuovi risvolti per il Disastro aereo del Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) della compagnia Aeroflot avvenuto il 5 Maggio e che ha causato 41 morti sulle 78 persone che erano a bordo. L’aereo coinvolto nell’incidente all’aeroporto Sheremetyevo è stato colpito da un fulmine durante un temporale. La conferma arriva da una fonte del quotidiano “Kommersant” vicina alle indagini in corso. Il fulmine ha di fatto mandato in ...

Russia - l'aereo prende fuoco durante l'atterraggio di emergenza : dramma in volo - 41 morti. Giallo sul Disastro : Sono 41, secondo i media russi, i morti nell'atterraggio di emergenza di un aereo della compagnia russa Aeroflot, nell'aeroporto Sheremetyevo, dal quale era decollato poco prima. Secondo alcune fonti, non confermate, vi sarebbero anche due bambini tra le vittime e un numero non definito di dispersi.