Ue a Italia: una settimana per risposte

L'ha unadi tempo per rispondere ai dubbi dell'Ue sui conti, portando i nuovi elementi promessi. E' quanto emerge dopo i due giorni di riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. I tempi si stringono perchè la Commissione ha bisogno di tempo per valutare i nuovi dati,prima di preparare la raccomandazione di apertura della procedura contro l'sul debito. Bruxelles non si accontenterebbe di risparmi sull'attuazione delle misure nel primo semestre, vorrebbe risparmi maggiori e rassicurazioni sul 2020.(Di venerdì 14 giugno 2019)