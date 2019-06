ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) di Carblogger, amore finito con Wall Street. E via di seguito numeri e opinioni di analisti che di questi tempi, più di altre volte, danno per spacciato il costruttore californiano di auto elettriche. Se non vi viene il magone, leggete qui la Cnn. Articolo spietato. Il titolo ha perso il 36% nel 2019, nella compilation di ribassisti e rialzisti di Bloomberg, i bears sono più dei bulls: 12 Buy, 9 Holds, 15 Sells. E che fa Elon Musk? All’assemblea degli azionisti ha tirato dritto (“macché bancarotta”, e titolo su +1,98%). Dopo che alla vigilia ha alzato un polverone via tweet contro le multinazionali del petrolio che remerebbero contro(ma va?), ha messo “a dieta spartana” (Spartan diet) le spese dell’azienda per risparmiare dove possibile (un bean counter?), ha azzittito le lamentele dei suoi dipendenti bloccando l’accesso a ...

MarcoScafati1 : #Tesla è morta, viva Tesla - Noovyis : Un nuovo post (Tesla è morta, viva Tesla) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Cascavel47 : Tesla è morta, viva Tesla -