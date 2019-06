ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, 4 anni dopo laspaziale "Futura" dell'Asi (Agenzia spaziale italiana), è ufficialmenteta per l'astronauta italiana dell'Esa (Agenzia spaziale europea) e capitano pilota dell'Aeronautica militare,, lasottomarina(Nasa Extreme Environment Mission Operations), di cui @Astroè comandante. Per dieci gioni, dal 13 al 23 giugno 2019, con lei nell'Aquarius, un habitat a 19 metri di profondità al largo delle coste californiane, un equipaggio di 3 donne e due uomini: la candidata astronauta della Nasa Jessica Watkins, le ricercatrici marine di fama mondiale Shirley Pomponi e Csilla Ari D'Agostino e i due tecnici professionisti dell'habitat, Mark Hulsbeck e Thomas Horn.Scopo della, effettuare esperimenti di biologia marina e, soprattutto, addestrare l'equipaggio per eventuali missioni ...

ilfogliettone : Per Samantha Cristoforetti inizia la missione Neemo23 - - AlessandroPred3 : @KrysMauro Buonanotte Samantha, hai tutte le ragioni ma purtroppo in questo periodo non sono molto presente per dei problemi!!! Scusa - Samantha_IT : Chi si sta ascoltando tutta la discografia dei Muse per il concerto? IO... -