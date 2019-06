MotoGp – Prima giornata complicata per Petrucci al Montmelò | “manca grip | ho una brutta

MotoGp – Ducati : 10 cose da sapere prima del GP di Catalogna a Montmelò : Il tracciato situato a 20km dalla città di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Rossa di Borgo Panigale Il tracciato alle porte di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale, che vi ha colto la sua prima, storica vittoria in MotoGp nel 2003 con Loris Capirossi ma anche conquistato successi in tempi più recenti con Andrea Dovizioso (2017) e Jorge Lorenzo ...

MotoGp – “Valentino Rossi non ha paura di niente! Potrebbe dire addio alla Yamaha prima del previsto” : la clamorosa rivelazione : Loris Reggiani e le difficoltà di Valentino Rossi con la Yamaha: le parole dell’ex pilota sul futuro del Dottore I fan di Valentino Rossi sono rimasti particolarmente delusi dopo il weekend di gara del Mugello: dopo un brutto sabato di qualifiche, anche la gara del Gp d’Italia è stata deludente per il Dottore, che dopo un’incomprensione con Mir che lo ha fatto scivolare in fondo, è stato protagonista di una caduta che lo ...

VIDEO Charles Leclerc al Mugello : “Impressionante l’ambiente e la passione che c’è qui - è la mia prima volta a vedere la MotoGp” : Tra i numerosissimi ospiti che sono accorsi per lo spettacolo del GP d’Italia al Mugello c’è stato anche il pilota di F1 della Ferrari Charles Leclerc, che dopo il disastroso weekend a Monte Carlo si rilassa sul circuito fiorentino prima di preparare i bagagli per l’imminente GP del Canada che si terrà a Montreal sul Circuito Gilles Villeneuve, settimana prossima. Il monegasco, nel pregara ai microfoni di SkySport, ha ammesso ...

MotoGp Mugello - Petrucci vince per la prima volta davanti a Marquez e Dovizioso. Rossi fuori : Il Mugello giallo, uniforme e speranzoso, si scolora definitivamente all’ottavo giro. E’ il momento in cui Valentino Rossi, eterno uomo delle rimonte, cade e si ritira. Il dottore, dopo un weekend da ritiro, parte 18° e questa volta non ha le forze per recuperare. prima passa un altrettanto sbiadito Jorge Lorenzo, si porta 15°, poi sbaglia ed esce di pista. Rientra 22°, si rimette in corsa, ma il secondo errore gli costa la gara: ...

VIDEO Francesco Bagnaia MotoGp - GP Italia 2019 : “Primo per la prima volta - stiamo lavorando bene” : Francesco Bagnaia è l’uomo del giorno visto che ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha stupito tutti con una prestazione di lusso e ha poi commentato la sua prova col sorriso sulle labbra: “Questa è la prima volta che faccio primo, stiamo lavorando nel modo giusto. Nelle ultime due gare non sono riuscito a dimostrare quello che stiamo ...

MotoGp – Disastro Yamaha nella prima giornata di libere - Meregalli ammette : “Valentino Rossi? Pensavamo che…” : Interrogato sui risultati ottenuti dalla Yamaha nella prima giornata di libere, Meregalli non ha potuto far altro che ammettere di non aspettarsi questo avvio Brutte per la Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Mugello, il team di Iwata è apparso lontano dai propri avversari, più solidi sia in rettilineo che nelle parte guidata del circuito. AFP/LaPresse Interrogato sui problemi occorsi in particolare a Valentino Rossi, ...

MotoGp – Clamoroso prima del Mugello! Petrucci pensa al ritiro : “se la Ducati non mi rinnova farò altro nella vita” : Danilo Petrucci apre alla possibilità del ritiro a fine stagione: se non dovesse arrivare il rinnovo con la Ducati, il pilota di Terni pensa al possibile addio alle due ruote La MotoGp arriva finalmente in Italia con l’attesisima tappa del Mugello e tutti i piloti italiani sono pronti a far bene, particolarmente in casa Ducati. La scuderia di Borgo Panigale schiera infatti una coppita tutta tricolore, formata da Andrea Dovizioso e ...

MotoGp – Petrucci in prima fila a Le Mans - Danilo ironico in Francia : “domani parto in testa - risparmio gomme e benzina” : Danilo Petrucci soddisfatto dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Francia: le parole del ternano della Ducati E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Francia: su un asfalto reso difficile da una condizione incerta, il pilota della Honda ha conquistato la pole position a Le Mans, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Apre la quarta fila, tutta italiana, invece Andrea Dovizioso, seguito da un buon Valentino ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Le Mans : Marquez prima cade e poi domina - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti una sessione condizionata dalla pioggia, solo decimo invece Valentino Rossi Marc Marquez chiude al comando la quarta sessione di prove libere del Gp di Le Mans, il pilota spagnolo piazza il miglior tempo nonostante la caduta di inizio FP4 dovuta alle condizioni della pista. AFP/LaPresse Una leggera pioggia condiziona il programma dei piloti nei primi minuti, a farne le spese è il campione del mondo ...

MotoGp – Lorenzo - la caduta in qualifica ed i giovanissimi in prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

Alex Rins - MotoGp GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGp a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...