The West Wing | Rob Lowe è pronto per fare il reboot ma sa che non si farà mai

(Di giovedì 13 giugno 2019) Per lanciare un tuo nuovo progetto fa sempre comodo parlare di qualcosa del passato, amato dai fan e che è indubbiamente entrato a far parte della storia della tv. Come The.Robparlando a BBC Radio 5 per presentare il suo nuovo progetto, il poliziesco per ITV Wild Billy, è tornato a parlare dell'ipotesi di un ritorno di The, la serie andata in onda tra il 1999 e il 2006 creata da Aaron Sorkin e che ci ha portato all'interno della Casa Bianca ben prima di House of Cards o di Designated Survivor.The, Robperil(ma sa che non simai) pubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 10:49.

