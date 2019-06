Milan | primi colpetti | dopo Krunic dall' Empoli | in arrivo Veretout dalla

Calciomercato Milan - Giampaolo porta due fedelissimi : Andersen e Praet i primi nomi - rilanciati Paquetà e Cutrone : Se Marco Giampaolo dovesse essere il nuovo allenatore del Milan chiederà Praet e Anderson come nuovi innesti: l’allenatore della Sampdoria punterà sul rilancio di Paquetà e Cutrone Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il Milan è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni, quello di Marco Giampaolo sembra uno dei più gettonati. Se l’allenatore della Sampdoria dovesse vestirsi ...

Milano. I primi risultati del contatore ambientale : Con la raccolta differenziata del 2018 è stato misurato, per la prima volta, un risparmio di circa 350 mila tonnellate

Tangenti Milano - Tatarella : “Io innocente ma mi dimetto”. I primi interrogati non rispondono alle domande del gip : Pietro Tatarella si dice “innocente” ma lascia il suo posto in Consiglio comunale a Milano. “Le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi”, sono le sue parole, affidate al legale, l’avvocato Luigi Giuliano. L’ex vice coordinatore regionale di Forza Italia (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese con al centro Tangenti, appalti ...

Gazzetta - Milan - primi sondaggi esplorativi per Di Francesco : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società rossonera ha già avviato i primi sondaggi per il ...

Milan - primi nomi per il dopo Gattuso e per la Gazzetta sono 5 gli allenatori in ballo : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan e Gennaro Gattuso si separeranno alla fine della stagione in corso. I vertici che si sono tenuti nei giorni precedenti hanno infatti definito il futuro rossonero: coesione fino alla fine del campionato ma poi le due strade si divideranno. Il rendimento di Gattuso al Milan: meglio dei predecessori ma non abbastanza Da quando è sulla panchina del Milan, Rino Gattuso, ha sicuramente ...