Insalata con gli scampi – ricetta passo passo

cosacucino.myblog

(Di giovedì 13 giugno 2019)con gliIngredienti 200 g di code disgusciati 150 g di prosciutto cotto in una fetta sola 100 g di mais in scatola yogurt 3 avocado maturi 200 g dibelga 150 g di maionese un limone alloro aglio cipolla burro senape sale pepe in grani Preparazione 1 Rosolate per 3 minuti il mais sgocciolato in 10 g di burro; salate e pepate. Mettete in una casseruola tre quarti di acqua con una foglia di alloro, 2 spicchi di aglio, mezza cipolla, della scorza di limone e 5 grani di pepe; coprite e fate sobbollire per 15 minuti. Filtrate il fumetto, rimettetelo sul fuoco, fatelo bollire, immergetevi le code di, cuocetele per 4 minuti e scolatele. 2 Sbucciate gli avocado, apriteli, eliminate il nocciolo e riducete la polpa a dadini, spruzzandola con il succo del limone per evitare che annerisca. Lavate l’e tagliatela a pezzetti di 3-4 cm. 3 In ...

ElenarussoTW : Una buona ricetta per quest’estate tanto attesa,dalla nostra amica blogger @OriettasRecipes ‘Insalata di pollo con… - sstanzasingola : sto facendo colazione con l’insalata di riso e qualcosa mi dice che abbiano sparlato anche di me - la_pennylane : RT @annalisalupo: Mi piacciono i mandarini, mi piacciono le camicie a maniche corte e mi piace l'insalata di riso (pure con la maionese). E… -