GTA Online avrà presto il suo Casinò - la conferma dagli sviluppatori : L'andamento di GTA Online è sicuramente uno dei più bizzarri in assoluto nel panorama videoludico attuale. A distanza di ormai sei anni dalla release di GTA 5 e della conseguente apertura dell'universo ludico Online, il titolo continua a macinare numeri di assoluto rilievo in termini di giocatori che si collegano quotidianamente al mondo in rete. Il merito va ovviamente ai ragazzi di Rockstar Games, che sono evidentemente stati in grado di ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

GTA Online – ricompense doppie in tutte le modalità di Arena War : Questa settimana, la fortuna aiuta gli audaci a Los Santos: la competizione brutale della serie di sfide di Arena War elargirà GTA$ e RP doppi e anche chi avrà il fegato di mettersi al volante di una Issi Classic per seminare gli sbirri in The Vespucci Job otterrà ricompense doppie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli sui bonus e gli sconti di questa settimana. Se ...

Inizia la settimana Import/Export in GTA Online : tutte le novità dal 17 maggio : La favola "criminale" di GTA Online continua. Ora che Red Dead Online è finalmente uscito dalla sua fase Beta, la modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5 non ha comunque alcuna intenzione di andare in pensione. Lo assicurano gli stessi sviluppatori di Rockstar Games, che proprio oggi, 17 maggio 2019, hanno avviato nuove attività in uno dei loro videogame più fortunati. Si tratta della settimana Import/Export, per cui la software house ...

GTA Online : Arriva la settimana dell’IMPORT/EXPORT : A Los Santos, solo per questa settimana, chi parteciperà alle missioni di vendita di Import/EXPORT riceverà il 25% di GTA$ in più. Inoltre, guardie e associati guadagneranno uno stipendio doppio. Se sei preoccupato delle attenzioni che quel bel gruzzoletto potrebbe attirare, è il tuo giorno fortunato: tutti i servizi telefonici della Merryweather Security sono disponibili ...

GTA Online : nuove missioni di recupero della Premium Deluxe : Questa settimana avrai molti modi per racimolare qualche soldo extra a Southern San Andreas e allo stesso tempo risparmiare su veicoli e proprietà di lusso. Simeon Yetarian ti ha osservato da vicino e ha bisogno del tuo aiuto per altri due lavoretti che ti garantiranno entrambi ricompense doppie. In più, approfitta dei bonus sulle missioni di vendita di Traffico d’armi, sulle gare per veicoli speciali e tanto ...

Ambiziosi i progetti di GTA 6 per l’online - le indiscrezioni al 5 maggio : A distanza di innumerevoli anni dalla release del predecessore, parlare oggigiorno di GTA 6 non sarebbe di certo un delitto. Sono trascorsi infatti sei anni da quando il quinto capitolo della serie ha fatto la sua comparsa sul mercato, e due sono state le generazioni di console a beneficiare di un gameplay capace di calamitare le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo. Palese è poi che una delle feature più acclamate ...

GTA Online : Dollari tripli in tutte le missioni Sopravvivenza : Questa settimana tuffati in GTA ONLINE e ottieni GTA$ tripli in tutte le missioni Sopravvivenza fino all’8 maggio. Fai squadra in una delle 9 mappe Sopravvivenza disponibili nel menu Attività e cerca di spazzare via 10 ondate di nemici cambiando armamento a ogni round. Sopravvivi ai 10 round e ottieni ricompense ogni volta che ne completi uno. Oggi sono state aggiunte in GTA ONLINE tre nuove missioni di ...

GTA Online : Missione di Recupero della Premium Deluxe di Simeon : Gli attestati appesi al muro della sua concessionaria saranno anche pieni di errori, ma Simeon Yetarian fa sul serio ed è la prova che il sogno americano è ancora vivo e vegeto a Los Santos. Oggi, puoi affrontare le nuove missioni di Recupero della Premium Deluxe di Simeon andando alla sua concessionaria, accettandole tramite il tuo iFruit o cercando tra le missioni del menu Attività. Grazie alla misteriosa ...