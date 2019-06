L'oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

L'oroscopo di domani 13 giugno : Capricorno confuso - Leone felice : I transiti planetari, studiati in maniera approfondita nelle previsioni astrologiche di giovedì, 'scombussolano' ciascun segno zodiacale, sprigionando delle energie a tratti dirompenti ma spesso troppo profonde. Di seguito L'oroscopo segno per segno. L'oroscopo di giovedì Ariete: malinconici per via di un'opposizione lunare che si fa sentire, il vostro animo potrebbe diventare poco allegro anche per via di influssi saturniani in quadratura. ...

Oroscopo 12 giugno : cambiamenti per Capricorno - chiarezza per Pesci : Amore e lavoro, l’Oroscopo del 12 giugno è pronto a svelare cosa vi riserva la vostra giornata di mercoledì. Alcuni di voi dovranno fare i conti con gli ostacoli che si presentano al lavoro mentre altri dovranno risolvere dei conflitti in campo affettivo e sentimentale. Di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Negli ultimi tempi avete usato toni duri e forti solo per punire ...

Oroscopo 4 luglio : Capricorno intraprendente - problemi di coppia per Leone : Nella giornata di giovedì 4 luglio gli astri daranno prova delle reali capacità del Capricorno, ancora sotto l'influsso di Saturno, mentre Marte nel segno del Leone darà l'avvio a qualche malumore all'interno della coppia. Il lavoro invece occuperà gran parte della giornata per il segno della Vergine e del Sagittario. Acquario combattivo. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

L'oroscopo del giorno 12 giugno - congetture sugli ultimi sei segni : 'vola' il Capricorno : L'oroscopo del giorno mercoledì 12 giugno 2019 è arrivato a destinazione, pronto per essere messo 'sottosopra' dai lettori appassionati di segni zodiacali e buona astrologia applicata alla quotidianità. Target di oggi, l'imminente mercoledì di metà settimana, come sempre osservata con l'occhio critico di chi, come noi, studia il lento cammino degli astri in quel mare sconfinato chiamato universo. In primo piano l'amore con il lavoro e un pizzico ...

Oroscopo dal 10 al 16 giugno : l'amore brilla per Sagittario e Capricorno : L’Oroscopo di questa settimana vi accompagna dalla mattina del lunedì 10 alla sera della domenica 16 giugno. Per scoprire che cosa vi riservano le stelle, basta dare un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – In questo periodo potrebbe esserci un cambiamento nel lavoro. Per coloro che lavorano part-time o in proprio ci saranno più ...

Oroscopo del 12 giugno : Capricorno fortunato - Leone creativo : Mercoledì 12 giugno 2019 la Luna sarà nel segno della Vergine, mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, Nettuno nel segno dei Pesci e Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro. Il Sole con Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Amore 'flop' per l'Ariete Ariete: attriti amorosi. Le dissonanze ...

L'oroscopo del giorno 10 giugno - 2^ sestina : ottimo lunedì per Capricorno - giù Scorpione : L'oroscopo del giorno lunedì 10 giugno 2019 è felice di annunciare a tutti voi, specialmente a coloro direttamente interessati da tale transito, l'ingresso di Venere in Gemelli. Il pianeta dei buoni sentimenti in realtà si è già insediato nel settore del suddetto segno d'Aria domenica 9 giugno alle ore 01:37 della notte. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti dell'inizio settimana? Diciamo che a poter beatamente gongolare ...

Oroscopo 26 giugno : Gemelli casalingo - Sagittario geloso - Capricorno concentrato : Nella giornata di mercoledì 26 giugno ci saranno innumerevoli instabilità sul fronte amoroso. Litigi e gelosie infatti potrebbero farla da padrone per i nativi dei segni del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Il Cancro e il Capricorno potrebbero fare acquisti grazie a qualche compenso finanziario in entrata, mentre il Toro e l'Ariete avranno necessità di staccare un po' la spina. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di ...

Oroscopo del fine settimana 8-9 giugno : Ariete vivace - Capricorno allegro : La prima settimana del mese di giugno sta per terminare. Dopo un periodo faticoso, l'Ariete ricarica le energie e si prepara a vivere un weekend leggero e spensierato, cosi come il Capricorno, il quale desidera ardentemente scappare dalla routine quotidiana e vivere qualcosa di diverso. Al contrario, due giornate meno positive per il Cancro. Di seguito l'Oroscopo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 per tutti i dodici i segni dello Zodiaco, con ...

Capricorno : Molti oroscopi si rivolgono al nostro ego più che alla nostra anima. Ci forniscono informazioni utili per il nostro io superficiale, ma non aiutano quello profondo. Se leggi i miei oracoli da qualche tempo, sai già che prediligo il secondo... Leggi

L'oroscopo dell'amore di coppia - 7 giugno : Vergine determinata - Capricorno nervoso : Le previsioni astrali di venerdì puntano un riflettore sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale, facendo strada nei cuori ed elargendo dei consigli che toccano la parte più vulnerabile dei simboli dello Zodiaco. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: cercate di tenere alcuni problemi lavorativi al di fuori della relazione di coppia, altrimenti rischierete di accumulare una ...

Oroscopo 11 giugno : impegni per Capricorno e Leone - buone notizie per Sagittario : Nella giornata di martedì 11 giugno molti segni zodiacali dovranno dedicarsi agli impegni lavorativi, come il Capricorno e il Leone, quest'ultimo però dovrà fare i conti anche con lo stress. Amore in prima linea per Scorpione, che passerà una giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario la Bilancia avrà qualche attacco di gelosia nei confronti del partner. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 ...

Oroscopo 20 giugno : Ariete e Cancro passionali - miglioramenti per Capricorno : Nella giornata di giovedì 20 giugno la situazione sentimentale si stabilizzerà per l'Ariete, il Cancro e il Leone. Grazie a Venere, i Gemelli si dedicheranno di più al partner. L'Acquario potrebbe cercare lo scontro, soprattutto all'interno della coppia. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 20 giugno per i 12 segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: disinvolti e passionali. Sarà una giornata di ...