Traffico Roma del 12-06-2019 ore 14 | 30

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… -
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1320 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ RALLENTAMENTI IN CITTA’ PER DIVERSI INCIDENTi: UNO IN VIA DI QUARTO PEPERINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANOPOLI NCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA ANCORA UNA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA FARINDOLA VERSO ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, ALL’ALT DELL’AURELIA, DALLA RM-FIUMICINNO ALLA PONTINA E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, ALL’ALT DELL’AURELIA, DALLA RM-FIUMICINNO ALLA PONTINA E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLADALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLAPRENESTINA ALLA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLA VIA DEL PESCACCIO E POI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA TRIONFALE ALLA VIA DEL PESCACCIO E POI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE Traffico CON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA, LA CAUSA UN INCIDENTE. BREVI FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD LUNCHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE Traffico CON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA, LA CAUSA UN INCIDENTE. BREVI FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD LUNCHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 19:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA VIA VIA NORMALIZZANDO IL Traffico DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI PROBLEMI. SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA. CODE PER Traffico DALL’USCITA VERANO SINO A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI VERSO SAN GIOVANNI. SULLA ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, SULLA FLAMINIA ANCORA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE RESTANO CODE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA. CODE PER Traffico DALL’USCITA VERANO SINO A ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA, IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA, IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A ...
Traffico Roma del 11-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO A PARTIRE DALLA FARNESINA! SULLA ...