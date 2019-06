Plastica | mangiamo una carta di credito a settimana

gqitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ingeriamo mediamente cinque grammi di, l'equivalente di unadi. Lo ha stabilito uno studio condotto dall'Università di Newcastle, Australia, commissionato dal WWF. Parte delle microplastiche, prodotto del degrado dell'invasivo inquinamento dache ha raggiunto anche gli abissi degli oceani, finisce nel nostro stomaco in misura, secondo lo studio, di quasi 2000 frammenti diogni, circa 21 grammi al mese, qualcosa come 250 grammi all'anno. Molti studi sono stati già realizzati su quale sia il percorso dellada quando viene gettata in avanti: seguendo il deflusso delle acque finisce in mare – spesso a tappare lo stomaco di cetacei, tartarughe e balene – o ad ammassarsi su spiagge e in isole galleggianti di pattume, terreni di coltura di batteri; si scompone in pulviscolo che ...

