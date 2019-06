Le intercettazioni che incastrano Arata

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mauro Indelicato Secondo gli inquirenti, le prove in grado di incastraresono contenute nelletelefoniche captate durante i dialoghi che l'ex consulente leghista intrattiene con alcuni interlocutori Nella lente d’ingrandimento degli inquirenti i suoi rapporti con il “re dell’eolico” Vito Nicastri da un lato, così come dall’altro lato quelli riguardanti alcuni funzionari della Regione Siciliana corrotti per agevolare i propri progetti sull’eolico: sono questi i due binari delle indagini che portano all’arresto di Paolo. L’imprenditore ex consulente della Lega, è incastrato da alcune. Per quanto riguarda il primo fronte, emergono dialoghi con Manlio Nicastri, ossia il figlio di Vito: “Io nel 2015 ho dato trecentomila euro a tuo papà – si sfoga con lui al telefono– Basandomi su un rapporto di fiducia ed è stato il più grande ...

