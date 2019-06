Gira un video falsificato di Mark Zuckerberg

Boomdabash e Alessandra Amoroso : guarda il video di “Mambo Salentino” Girato in una masseria : Tutti in vacanza in Puglia! The post Boomdabash e Alessandra Amoroso: guarda il video di “Mambo Salentino” girato in una masseria appeared first on News Mtv Italia.

La modella accusa di nuovo Neymar di stupro : “Mi ha Girato…”. Poi spunta video : La modella che accusa Neymar di stupro ha rilasciato un'intervista esclusiva alla tv brasiliana Sbt (Sistema Brasileiro de Televisao), in cui racconta nei dettagli quanto avvenuto con il campione del Paris Saint Germain (Psg). "Chiedo giustizia, mi ha fatto molto male, sono traumatizzata per questo oggi, voglio che paghi per quello che ha fatto". Najila Trindade Mendes de Souza si è definita “una persona ordinaria che lavora, studia, una ...

Irama : guarda il video del singolo estivo “Arrogante” Girato a Miami : ;) The post Irama: guarda il video del singolo estivo “Arrogante” girato a Miami appeared first on News Mtv Italia.

Le CPU Ice Lake a 10nm di Intel saranno in grado di far Girare i giochi in 1080p con le schede video integrate : A dicembre, Intel aveva promesso che le imminenti CPU laptop da 10nm presenteranno una grafica integrata con una capacità di calcolo superiore al teraflop. In vista del suo keynote al Computex alla fine di questa settimana, la società ci ha fornito un'idea migliore di cosa significhi questo miglioramento per i videogiochi, che riusciranno a girare in 1080p. La compagnia ha parlato di miglioramenti di performance del 72% in CS: GO e del 42% in ...

Gira un video modificato per far sembrare ubriaca Nancy Pelosi : Non è l'unico, ma è stato condiviso molto più di altri: tra gli altri anche da Rudolph Giuliani, avvocato di Trump

Donna controllore di 33 anni Girava video hard con i passeggeri senza biglietto : licenziata : Attualità Cannes 2019, Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry di F. Q. La divisa (o meglio, il dresscode), era quella. Certo: il frustino, in teoria, non sarebbe in dotazione. Ma lei lo portava sempre in borsa, insieme agli attrezzi ufficiali del suo mestiere. E se scopriva un disonesto lo puniva a modo suo. In Germania ...

Girava video porno con i passeggeri dei treni - controllore donna licenziata : Un controllore donna di 33 anni è stata licenziata in Germania per aver girato con i passeggeri dei treni su cui lavorava dei video porno. Teresa W, questo è il nome riportato dail Daily Mail, era solita fermarsi fuori servizio nelle carrozze vuote e intrattenersi con chi aveva sorpreso senza biglietto. Alcuni filmati erotici la mostrerebbero mentre “frusta” alcuni pendolari uomini con indosso ancora la sua uniforme. In un altro ...

Messina : fanno spogliare un coetaneo - lo filmano e fanno Girare il video : Un adolescente di Capo D'Orlando è stato fatto denudare dai suoi coetanei e ripreso con un cellulare. Il video è stato poi fatto circolare su Whatsapp. Ancora un episodio di bullismo in provincia di Messina, ma stavolta i responsabili sono stati individuati al termine delle indagini condotte dagli uomini della polizia di stato. L'episodio risale allo scorso anno e la vittima è un ragazzino preso di mira dai suoi coetanei. I genitori hanno ...

Casting per uno spot da Girare a Brescia e per video didattici di Loescher Editore : Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di uno spot pubblicitario per un'importante azienda e per la produzione di video didattici per Loescher Editore. Riprese rispettivamente a Brescia e Milano. Uno spot pubblicitario Per la realizzazione di uno spot di una nota azienda sono in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Brescia tra i mesi di giugno e di luglio. In ...

Il ballo di Mick Jagger dopo l’intervento in un video Girato durante le prove : Se un tempo erano voci e indiscrezioni, oggi sono fatti: il video del ballo di Mick Jagger ripreso durante le prove sta spopolando in rete e ci dice che l'immortale frontman dei Rolling Stones, dopo l'intervento al cuore, è in splendida forma. Nel mese di marzo la band di Gimme Shelter aveva dovuto annullare il tour a seguito dei problemi di salute di Jagger. Il cantante britannico, infatti, si era dovuto sottoporre alla sostituzione di una ...

Un video mostra come Gira il primo Crysis con la tecnologia di Ray Tracing : Molti di voi ricorderanno il primo Crysis come un gioco che metteva alla prova anche gli hardware più potenti e, ancora oggi, il titolo compete con i giochi di attuale generazione.Questo è testimoniato dal lavoro svolto da Digital Foundry, che ha deciso di provare lo sparatutto di Crytek con mod che introducono la cooperativa nella campagna e la tecnologia di Ray Tracing.Il video pubblicato dalla redazione britannica ci fornisce un'idea delle ...

E' possibile far Girare l'emulatore di Xbox su Nintendo Switch? Secondo questo video sembra proprio di sì : Un appassionato di tecnologia nonché fan di Xbox che si fa chiamare Voxel9 ha recentemente condiviso un video su YouTube che mostra come avviare l'emulatore di Xbox XQEMU su una console ibrida Nintendo Switch.Come riporta Kotaku, il video inizia con il codice di emulazione che viene compilato dalla console, seguito dalla tipica animazione presente nella console di Microsoft, immessa sul mercato nel 2001. In seguito viene fatto vedere un rapido ...

Casting per un film di Andrea Ferrante e per un video da Girare a Torino : Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti semplici e speciali nonché di piccoli ruoli per un nuovo film prodotto da Ismaele film, e di attori e attrici per un video pubblicitario destinato al web. Un nuovo film Per un nuovo film diretto da Andrea Ferrante, e dal titolo provvisorio Male ma non malissimo, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti semplici e speciali e di piccoli ruoli. Le riprese verranno poi effettuate nel ...