ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mauriziosu Repubblica si lascia in un elogia di Lorenzo. Incantato dai due gol realizzati dall’attaccante nelle due partite con la Nazionale, ieri protagonista insieme a Verratti, due ragazzi di Zeman, figli di un Pescara che non si dimentica. Ed èse Lorenzofosse cresciuto dentro in una manciata di mesi, forse dipende anche da Ancelotti, dalo mette in campo e dagli parla fuori, anche se il ragazzo continua a essere attraversato da nuvole “Il ragazzo si farà”, anzi si è già fatto Lorenzo, anche se a Napoli il suo contratto è in scadenza nel 2022 e per adesso nessun rinnovo. Maè uno tosto, classico. Eppure in Nazionale aveva segnato poco, gesti di nitida bellezza non troppo influenti. Fino a quell’assurda esclusione contro la Svezia, quando De Rossi insorse in panchina («perché metti me, metti, dobbiamo ...

napolista : Crosetti: #Insigne come #Maradona, nessuno ha più classe di loro Su Repubblica elogia Lorenzo per le prestazioni in… - eddye74 : @SavenappO @Sonamo8 @carlomanzo @m_crosetti Quelli coi fuochi d'artificio per festeggiare lo scudetto poi perso in… -