Carta Bianca | puntata di ieri 11 giugno | Mauro Corona lascia la trasmissione

Cartabianca - lite Berlinguer-Corona. E lo scrittore beve birra in diretta : Una nuova lite, l’ennesima. Bianca Berlinguer e Mauro Corona battibeccano a Cartabianca, ma stavolta quello che sembra il solito siparietto si trasforma in qualcosa di diverso, con il collegamento che si interrompe anzitempo.Tutta colpa dell’ormai celebre Corpo Forestale, che l’alpinista vorrebbe ripristinare. Battaglia divenuta tormentone nel corso dei mesi, a tal punto da coinvolgere i politici ospiti del programma che il più delle volte si ...

Conte sfida i due vicepremier : “Voglio Carta Bianca per trattare” : «Voglio carta bianca per trattare in Europa ed evitare la procedura di infrazione: sarebbe devastante per gli italiani». Per il premier Giuseppe Conte non è più tempo di scherzare. Basta sparate, invenzioni bizzarre che vengono guardate al di fuori dei nostri confini con sospetto. Ieri, mentre si fissava per le 21 il tanto annunciato vertice a Pala...

Cartabianca e Dimartedì : ospiti e anticipazioni di stasera 28 maggio 2019 : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 28 maggio 2019 stasera 28 maggio 2019 torna l’appuntamento settimanale con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Foloris su La7, approfondiranno scottanti temi d’attualità. Obiettivo di entrambe le trasmissioni è infatti quello di stimolare un consapevole ed equilibrato dibattito sociale. Attraverso interviste, ...

Salvini vuole Carta Bianca : "Pronti a dire no all'Ue" : Nell’apoteosi della vittoria Matteo Salvini usa la poesia, scomodando perfino Fabrizio De Andrè: “Di Maio farà da argine? A me basta che il fiume non scorra in direzione ostinata e contraria”. Ma il messaggio, indirizzato dal leader leghista al capo M5s, nella sostanza è molto prosaico e assomiglia a un “prendere o lasciare” poiché il capo M5s nelle ultima settimane avrebbe detto ...

Cartabianca si allunga di dieci minuti ma sfora lo stesso. Mannoni si arrabbia : "Fidarsi è bene..." : A Cartabianca va in scena lo sforamento dello sforamento e Maurizio Mannoni si arrabbia. Martedì sera il programma di Raitre comincia alle 21.30 per colpa delle tribune elettorali piazzate subito dopo Un posto al sole. Un ostacolo che Bianca Berlinguer cerca a sua volta di superare recuperando il tempo perso in coda, in accordo con la rete.Ma anziché chiudere a mezzanotte e dieci, il talk si allunga ulteriormente, con annessa reazione ...

Cartabianca - Silvio Berlusconi ‘bacchetta’ Bianca Berlinguer : “La televisione non si fa così” : “Grazie, grazie al presidente Berlusconi, sa che siamo vincolati a tempi rigidissimi”. Bianca Berlinguer conclude così l’intervista andata in onda nel suo CartaBianca a Silvio Berlusconi ma lui non riesce a fare a meno di “bacchettarla”: “Lei mi ha interrotto troppe volte, la televisione secondo me non si fa così”, dice il leader di Forza Italia. “Lo sapevo che qualche critica me la doveva ...

Cartabianca - Berlusconi 'rivoluziona' la scenografia. Per l'ex premier niente sgabello ma sedia coi braccioli : A Cartabianca arriva Silvio Berlusconi e il programma rinuncia alla tradizionale scenografia, introducendo eccezionalmente la sedia con i braccioli.Il leader di Forza Italia si accomoda lì, mentre il classico sgabello a cubo in plexiglass viene per una volta accantonato ed usato come supporto dove appoggiare carte e documenti.prosegui la letturaCartabianca, Berlusconi 'rivoluziona' la scenografia. Per l'ex premier niente sgabello ma sedia ...

«#Cartabianca» e quei falsi bisticci per aumentare l'audience : Credo di aver capito qualcosa di più sul ruolo che Mauro Corona gioca all'interno di #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, detta Bianchina, Rai3, martedì,. Se ho capito qualcosa di ...

Nazionale - Gravina : 'Mancini ha Carta Bianca - ma serve tempo' : "Le due semifinali di Champions hanno dimostrato come sia fondamentale il collettivo, l'entusiasmo dei giovani, ma anche l'esaltazione dei grandi campioni. Bisogna avere la capacità di saper mixare ...

Gravina ed il momento della Nazionale : “Mancini ha Carta Bianca - ma serve tempo” : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del momento della Nazionale italiana di Roberto Mancini all’inizio di un nuovo ciclo “Con Roberto Mancini abbiamo iniziato un nuovo percorso, abbiamo tracciato una linea, ci vuole tempo, una nuova cultura, e bisogna anche avere la possibilità di saper coltivare dei talenti“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando a Sky Sport della Nazionale e ...

Sondaggio Noto a #Cartabianca - Lega e M5s in caduta libera : i numeri del "buco nero" : Il gradimento dell'area di governo è in caduta libera. Lo conferma il Sondaggio di Antonio Noto per #Cartabianca su Raitre in vista delle prossime elezioni europee: Lega e Movimento 5 Stelle insieme perdono il 2%, portando la maggioranza al 52 per cento. Più marcata la flessione della Lega, che scen