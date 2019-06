The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è già in fase di sviluppo

E3 2019 : svelato il sequel di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei giochi di punta di Nintendo Switch, un action RPG capace di innovare e ammaliare con la sua magia come nessun altro titolo del suo genere è stato capace di fare per anni.Ebbene, se vi stavate domandando se sarebbe mai uscito un sequel, oggi in occasione della conferenza Nintendo all'E3 2019 abbiamo avuto la conferma dell'esistenza di un secondo capitolo, attualmente in sviluppo.Nel ...

E3 2019 : l'RPG indie disegnato a mano The Legend of Wright è in arrivo nella primavera del 2020 : The Legend of Wright è un RPG indie disegnato a mano che verrà lanciato su Xbox One nella primavera del 2020, annunciato durante la conferenza stampa E3 di oggi, riporta Variety.In sviluppo presso Desk Works, The Legend of Wright presenta un design artistico davvero particolare e potete ammirarlo nel nuovo trailer qui sotto:Che ne pensate di questo interessante titolo? Avete seguito l'E3 di Microsoft?Leggi altro...

Ubisoft potrebbe mostrare Pioneer ed una nuova IP in stile The Legend of Zelda : Breath of the Wild durante l'E3 2019 : Ormai manca solo qualche giorno all'E3 2019 e tra rumor ed anticipazioni dell'ultimo minuto, le varie aziende videoludiche si preparano a presentare i loro titoli di punta nelle conferenze ad esse dedicate.Alcuni recenti rumor provenienti dal famoso Jason Schreier di Kotaku indicano che Ubisoft annuncerà due nuove IP durante l'attesissimo evento. In prima linea compare Pioneer che (secondo Schreier) sfrutterà lo stesso motore di Rainbow Six ...

The Legend's Cookbook è un libro di cucina ispirato a The Legend of Zelda che ha spopolato su Kickstarter : Se amate il mondo di The Legend of Zelda quanto amate cucinare allora questa notizia fa al caso vostro.All'interno di Kickstarter, come riporta Play Crazy Game, è presente una deliziosa iniziativa dedicata alla pubblicazione di un libro di ricette ispirato soprattutto al mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Dai piatti speziati che consentono di resistere al freddo a quelli rinfrescanti che portano sollievo nelle giornate torride ...

Annunciato Fist of The North Star : Legends ReVIVE per dispositivi mobile : Fan di Kenshiro a rapporto! Se avete intenzione di giocare a un titolo del vostro eroe preferito su dispositivi mobile, allora abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Sega ha da poco Annunciato Fist of the North Star: Legends ReVIVE, un nuovo RPG pensato per iOS e Android, attualmente programmato per un lancio in Giappone.Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, il beta test è ...

Disponibile l'aggiornamento Labo VR per The Legend of Zelda : Breath of the Wild e Super Mario Odyssey : Nintendo ha recentemente annunciato una speciale modalità VR per i titoli di punta di Nintendo Switch, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Tale modalità è da oggi Disponibile.Come riporta VG247, i due giochi hanno ricevuto oggi uno speciale aggiornamento che introduce il supporto alla VR , seppur in maniera diversa tra loro. Il nuovo aggiornamento per Super Mario Odyssey introduce una modalità VR separata ...

Ecco come appare The Legend of Zelda : Breath of the Wild con Nintendo Labo VR : The Legend of Zelda: Breath of the Wild si sta preparando a ricevere un aggiornamento gratuito dedicato alla modalità VR il 26 aprile e Nintendo ha condivo con i fan qualche informazione in merito. Prima di proseguire vi informiamo che per utilizzare questa modalità, avrete bisogno di un kit Nintendo Labo VR.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il technical director del gioco Takuhiro Dohta ha spiegato (tramite un post sul blog di ...