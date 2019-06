Palermo | dopo 8 anni sbloccati lavori caserma Partinico

Palermo - visita della Uilpa Sicilia alla sede dell'Agenzia delle Entrate dopo il rogo : dopo l'incendio che, lo scorso 7 giugno, ha coinvolto la sede di Termini Imerese, in provincia di Palermo, dell'Agenzia delle Entrate, la delegazione della Uilpa Sicilia formata dal segretario generale Alfonso Farruggia e dal coordinatore regionale Uilpa Entrate, Raffaele Del Giudice, sollecitano il ripristino celere delle condizioni di sicurezza per i lavoratori della sede. Gli esponenti sindacali ha visitato i locali devastati dalle fiamme. La ...

Palermo - nausea e mal di testa : 13 persone intossicate dopo aver mangiato tonno fresco : Tredici persone sono finite in ospedale a Palermo perché vittime di una intossicazione in seguito al consumo di tonno fresco, acquistato in prevalenza nei mercati rionali. A loro sono stati diagnosticati avvelenamento da istamina e sindrome sgombroide. I consigli degli esperti: "Attenzione ai bassi prezzi e all'aumento delle temperature".

Palermo - la prof sospesa torna in classe dopo 15 giorni : “Bella giornata - felice di rientrare”. L’avvocato annuncia ricorso : torna a scuola Rosa Maria dell’Aira, la professoressa sospesa dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per una presentazione dei suoi alunni in cui venivano accostate le leggi razziali e il decreto sicurezza. L’insegnante si è presentata questa mattina all’ Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. Sono infatti passati i 15 giorni di sospensione disposti dal provveditore. Il figlio e avvocato ...

Caso Palermo - le reazioni dopo la retrocessione : le dichiarazioni di Balata e deputato del Partito democratico Miceli : “Quando sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come puo’ il Governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, della citta’ di Palermo e del Palermo calcio? Intervenga”. Sono le dichiarazioni del deputato del Partito democratico e segretario del Pd ...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : il Lecce vince 2-0 e dopo 7 anni vola in Serie A - Palermo ai play-off! : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del Campionato italiano di calcio di Serie B. Mancano solo 90 minuti alla fine della stagione regolare e molti verdetti sono ancora in sospeso. La classifica attuale vede in testa il Brescia, che è già matematicamente promosso in Serie A, sarà invece bagarre tra Lecce e Palermo per il secondo posto, l’ultimo disponibile per la promozione DIRETTA. Le due squadre sono ...

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di retrocessione : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...

Palermo - ufficiale l'esonero di Stellone : un anno dopo - la storia si ripete : Il pareggio in casa contro il Padova è stato decisivo. Non per la promozione del Palermo, non ancora almeno. Di sicuro per Stellone che viene esonerato a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie ...

Palermo - Stellone appeso ad un filo : l’allenatore rischia l’esonero dopo il pari interno con il Padova : L’allenatore rosanero potrebbe essere esonerato nonostante la squadra siciliana sia padrona del proprio destino per la promozione in Serie A In casa Palermo si valuta l’esonero di Stellone, il pareggio interno ottenuto ieri contro il Padova non è piaciuto alla dirigenza che medita adesso un cambio in panchina. Rino Foschi deciderà nella giornata di oggi se esonerare Stellone o proseguire con lui, considerando che la formazione ...