L' Operazione Phantom Sight di Rainbow Six Siege disponibile da oggi

Rainbow Six Siege : Disponibile l’Operazione Phantom Sight : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato che l’Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 del quarto anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sarà Disponibile nella giornata odierna per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà Disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC. L’Operazione ...

Rainbow Six Siege : arriva Operazione Phantom Sight : Ubisoft ha annunciato i dettagli dei contenuti per la seconda Stagione dell'anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Riportiamo di seguito tutti i dettagli su Operation Phantom Sight riportando il comunicato ufficiale Ubisoft:p>Operation Phantom Sight introduce un nuovo Attaccante e un nuovo Difensore, chiamati rispettivamente Nokk e Warden, oltre a un completo rifacimento della mappa Café Dostoevskij, il locale di alta classe situato nel ...

