Lombardia | Consiglio Regione approva piano al 2021 per edilizia scolastica 2

liberoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) (AdnKronos) - “La sicurezza e la salute dei nostri figli -ha detto Silvia Scurati, relatrice ed esponente della Lega- non è soltanto una priorità politica per chi amministra un importante ente comema è anche un dovere morale che, come rappresentanti delle pubbliche istituzioni, do

divorex82 : RT @Lombard5stelle: Abbiamo contestato la @LegaSalvini in #Lombardia. Fratus il sindaco di #Legano si deve dimettere una volta per tutte.… - piani_a : RT @Lombard5stelle: Abbiamo contestato la @LegaSalvini in #Lombardia. Fratus il sindaco di #Legano si deve dimettere una volta per tutte.… - peppesignore : RT @Lombard5stelle: Abbiamo contestato la @LegaSalvini in #Lombardia. Fratus il sindaco di #Legano si deve dimettere una volta per tutte.… -