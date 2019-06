wired

(Di martedì 11 giugno 2019) (foto: Corbis Historical/Getty Images) Torna a casa,! Il lander dell’Apollo 10nello Spazio 50 anni fa potrebbe essere stato ri. A dirlo è Nick Howes, astronomo della Royal Astronomical Society del Regno Unito, dal palcoscenico del Cheltenham Science Festival, che si dichiara convinto al 98% di averlo individuato, a 29,4 gradi di magnitudine. “Ma finché qualcuno non gli andrà così vicino da poter tracciare il suo profilo radar non potremo esserne sicuri”.era il soprannome che la Nasa diede al lander della missione Apollo 10, che nel maggio 1969 completò i test di manovra in previsione della missione Apollo 11, quella che, due mesi dopo, allunò per davvero.e l’equipaggio dell’Apollo 10 portarono a termine con successo la missione, e il lander riportò gli astronauti a bordo della navicella per il rientro sulla Terra. Ma per ...

Linkiesta : Se è vero che abbiamo affidato i dati di chi ha richiesto il #redditodicittadinanza a un'applicazione realizzata da… - MilanoCitExpo : Forse abbiamo trovato Snoopy, il modulo lunare disperso dell’Apollo 10 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Gramoz80006405 : @GiorgiaMeloni In Italia c'è una media di maltrattamenti su Donne uno ogni 72 ore, non abbiamo niente da invidiare… -