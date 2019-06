Dramma in strada nel Veneziano, con la moto in un fossato: Manuel muore a 16 anni (Di martedì 11 giugno 2019) La tragedia nella mattinata di martedì a Meolo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo per motivi tutti da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire nel fossati che costeggia la strada sbattendo violentemente la testa contro il terrapieno in cemento. (Di martedì 11 giugno 2019) La tragedia nella mattinata di martedì a Meolo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo per motivi tutti da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire nel fossati che costeggia lasbattendo violentemente la testa contro il terrapieno in cemento.

Tragedia nelle scorse ore lungo le strade venete. Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale con la sua moto a Meolo, nella città metropolitana di Venezia. Il dramma si è consumato nella mattinata di martedì, poco prima delle 11 in via Roma. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il giovane in sella alla sua moto da cross, per motivi tutti da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire nel fossato che costeggia la strada e sbattendo violentemente la testa contro il terrapieno in cemento di un ponticello. Inutili per lui i successivi soccorsi medici giunti sul posto. I sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimarlo a lungo ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne la morte sul posto.