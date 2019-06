Come Alfredino e Julen: bimbo di 3 anni rimane bloccato nel pozzo e muore in India (Di martedì 11 giugno 2019) La vittima è un bimbo Indiano, Fatehvir Singh, che in quel pozzo ha compiuto i suoi tre anni il giorno prima di essere dichiarato morto. Il piccolo è rimasto in quel buco largo appena 23 centimetri per ben 110 ore e quando è stato tirato fuori, all'alba di martedì, per lui era ormai troppo tardi. (Di martedì 11 giugno 2019) La vittima è unno, Fatehvir Singh, che in quelha compiuto i suoi treil giorno prima di essere dichiarato morto. Il piccolo è rimasto in quel buco largo appena 23 centimetri per ben 110 ore e quando è stato tirato fuori, all'alba di martedì, per lui era ormai troppo tardi.

Stava giocando nei dintorni del villaggio dove abita e non lontano da casa sua quando il suo piede ha trovato improvvisamente il vuoto e lui è sprofondato improvvisamente con tutto il corpo in un vecchio pozzo fuori uso largo appena 23 centimetri ma profondo oltre 33 metri. È la terribile vicenda di un bimbo indiano di tre anni che ricorda molto da vicino le tragedie di Alfredino Rampi a Vermicino e del piccolo Julen Rosello in Spagna e che purtroppo si è conclusa altrettanto tragicamente. In quel pozzo Fatehvir Singh è rimasto bloccato per ben quattro giorni e mezzo dopo inutili e disperati tentativi di aprire un varco per raggiungerlo e infine quando è stato tirato fuori, all'alba di martedì, era ormai troppo tardi. Il piccolo è stato immediatamente trasporto in ospedale dove però i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo.