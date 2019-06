Strage di Viareggio | la ferita di una città diventa uno spettacolo teatrale | “Così una

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il tono comico, satirico, per mettere sottosopra le contraddizioni dello scaricabarile. Lo sberleffo che traduce una denuncia: un sedere che parla, metafora della politica che ha, come si dice, “la faccia come il culo”. L’angoscia, drammatica, delle parole del macchinista che voleva fermare tutti i treni, allontanare tutti dalla stazione. L’emozione, anzi la commozione per la dichiarazione d’amore immaginaria eppure così autentica che una delle vittime – Emanuela Menichetti, morta a 21 anni dopo 42 giorni di agonia, fa alla mamma Daniela Rombi, grande combattente in questi anni di battaglie in tribunale, in piazza, a Montecitorio, striscioni in mano, microfoni in mano, cuore in mano. A 10 anni dallaferroviaria diil ricordo va in scena in teatro: losi intitola 32 – A beautiful thing, firmato e diretto da Ilaria ...

