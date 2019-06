ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) Era stato un anno bellissimo il 1816 per Gioachino Rossini. In febbraio, a Roma, il geniale pesarese, figlio di un francofilo trombettiere nella banda cittadina e di una fanciulla senza arte né parte, che sbarcava il lunario cantando romanze nei teatrini locali, aveva composto in tredici giorni “Il

porrelington : RT @ilfoglio_it: La serva regina. Tra bambole meccaniche e manie di grandezza vince il cuore semplice di Cenerentola. Torna al Teatro Costa… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: La serva regina. Tra bambole meccaniche e manie di grandezza vince il cuore semplice di Cenerentola. Torna al Teatro Costa… - CALEMANR : RT @ilfoglio_it: La serva regina. Tra bambole meccaniche e manie di grandezza vince il cuore semplice di Cenerentola. Torna al Teatro Costa… -