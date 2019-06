Ellen Pompeo risponde alle polemiche | «Grey’s Anatomy è stata una benedizione»

Ellen Pompeo sulla differenza di retribuzione con Patrick Dempsey : “Era pagato il doppio e non lo sapevo” : La nuova invettiva di Ellen Pompeo sulla differenza di retribuzione con Patrick Dempsey nel decennio di collaborazione in Grey's Anatomy tira in ballo direttamente la ABC, colpevole di aver operato una discriminazione nel trattamento economico dei due volti principali della serie. Nella recente Variety in cui ha raccontato del clima "tossico" respirato per dieci stagioni sul set di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ha rivelato che Patrick Dempsey ...

Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo voleva andarsene. Ecco perché non l’ha fatto : Chissà perché ma siamo abituati un po’ tutti a pensare che sui vari set (televisivi ma anche cinematografici) si respiri sempre lo stesso clima che appare nella finzione scenica, poi però arrivano dichiarazioni come quella di cui stiamo per parlarvi e a quel punto ci si rende conto di come a volte le cose possano essere ben diverse! Nello specifico, è recente un’intervista in cui ELLEN POMPEO – star assoluta del telefilm ...

Grey's Anatomy - Ellen Pompeo : 'Le prime stagioni sono state un incubo' : Principalmente conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Grey's Anatomy, Ellen Pompeo è una delle attrici più influenti del panorama televisivo americano. Produttrice di Station 19, più volte regista e perennemente impegnata in svariate cause sociali, l'attrice ha costruito la sua fortuna grazie alla collaborazione con la casa di produzione della sua amica Shonda Rhimes. Un percorso che parte dal lontano 2005 quando, appena trentenne, ha ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo fa una confessione choc : “Un incubo…” : Ellen Pompeo sulle prime stagioni di Grey’s Anatomy: “Sono state un incubo” Protagonista indiscussa di Grey’s Anatomy e senza dubbio tra le attrici più pagate di Hollywood, Ellen Pompeo è nota al grande pubblico per la schiettezza con cui, negli anni, ha portato avanti le sue battaglie per la parità dei sessi in campo lavorativo. Forte di un contratto milionario che la lega alla ABC per altre due stagioni, l’attrice ...

Ellen Pompeo voleva lasciare Grey’s Anatomy per il “set tossico” : rivelazioni shock su 10 anni di problemi e l’addio a Patrick Dempsey : Anche in un ambiente pieno di donne e guidato da donne, non sono mancati in questi anni episodi deplorevoli: Ellen Pompeo voleva lasciare Grey's Anatomy, la serie di cui è protagonista da quindici anni, a causa dell'ambiente "tossico" in cui ha vissuto per molto tempo. L'attrice 49enne ha rivelato che anche sul set di una serie prodotta da una società come la ShondaLand, guidata da una donna progressista ed emancipata come Shonda Rhimes, ...

Grey's Anatomy - Ellen Pompeo : "le prime stagioni sono state un incubo dietro le quinte" : Ultimamente Ellen Pompeo è l'indubbia regina di Grey's Anatomy. Appare chiaro a tutti che la serie, che ha nel titolo il nome del personaggio da lei interpretato (Meredith Grey), non potrebbe resistere ed esistere senza di lei.Ma non sempre è stato così. Ci sono stati anni in cui sembrava fosse sull'orlo di abbandonare tutto, di provare nuovi progetti. Finchè non ha deciso di prendere in mano le redini del suo futuro e decidere che Grey's ...

Grey's Anatomy 16 e 17 - annunciato il rinnovo fino al 2021 per la serie con Ellen Pompeo : L'ultimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy andrà in onda in Usa il 16 maggio sull'emittente ABC, mentre in Italia la data prevista per il finale è il 17 giugno su Fox Life. Questo ciclo di episodi è stato importante perchè ha incoronato la serie di Shonda Rhimes il medical drama più longevo della televisione, superando il record fino ad ora detenuto da E.R., terminata nel 2009 dopo 15 stagioni e 331 episodi. Qualche mese fa ...