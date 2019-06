Donna di 35 anni trovata morta in casa a Cisterna di Latina : uccisa davanti a figlia minorenne : Una Donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa di via Palmarola, a Cisterna di Latina. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118. La...

Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti alla figlia minorenne : Una Donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne.Secondo il quotidiano Latinaoggi.eu, la Donna, 36 anni, sarebbe stata decapitata. La figlia avrebbe 10 anni. Il Messaggero riferisce che il marito della Donna si trova in caserma ...

Montegaldella. In via Vespucci Donna di 43 anni uccisa dall’ex convivente : Femminicidio nel Vicentino nel tardo pomeriggio di sabato in un’abitazione a Montegaldella nell’area dei colli Berici, in via Vespucci. Una

Stefanina - uccisa in casa a Gianturco : arrestati un romeno e una Donna : Concorso in omicidio e rapina, per questi reati sono stati disposti i fermi a carico di un cittadino rumeno e di una donna accusati di omicidio di Stefanina Fragliasso, uccisa nella propria...