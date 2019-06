blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ha guidato il pubblico nella programmazione del pomeriggio diper un mese intero, accogliendolo a casa propria come ogni buon anfitrione: è, che a venticinque anni dall'esordio in tv con Non è la Rai, si è confessata a Tvblog al termine della prima stagione di In, contenitore a metà fra la telepromozione e l'annuncio del palinsesto. Lo spazio per una signorina buonasera al passo con i tempi, che si fa spettatrice, dispensa consigli pubblicitari e dà un volto ad una rete che punta sempre più ad entrare in empatia coi propri spettatori. Oltre a commentare l'esperienza col gruppo Sky, la showgirl ha risposto ad alcune domande sul proprio passato e sui progetti lavorativi futuri. La nuova sfida è stata In, un esperimento pressoché inedito per la televisione italiana: come lo descriveresti? Non è stato facile per gli spettatori identificare subito ...

SerieTvserie : Alessia Mancini a Blogo: 'In Salotto su TV8? Essere un punto di riferimento per le donne è motivo di grande soddisf… - jef_sotto : RT @LeGrazieWebzine: Alessia Mancini, una bellezza assoluta ???? - granporco19 : RT @LeGrazieWebzine: Alessia Mancini, una bellezza assoluta ???? -