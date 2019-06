Giorgetti e la Lega sfidano Draghi sui minibot | «Piacciono agli italiani»

Europee 2019 - Lega festeggia in via Bellerio dopo i primi dati. E Giorgetti espone la statua di Alberto da Giussano : festeggiamenti in casa Lega dove, a margine dei risultati dei primi exit poll, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha esposto dalla finestra di via Bellerio la statua di Alberto da Giussano Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, exit poll, proiezioni e risultati in diretta: Lega 33,6%, Pd 21,7%, M5s 19% L'articolo Europee 2019, ...

Lega - Giorgetti : “49 milioni? Tutti i bilanci sono certificati e pubblici da quando Roberto Maroni prese il partito” : “Tutti i bilanci sono certificati e pubblici da quando divenne segretario Roberto Maroni, poi le inchieste possono andare avanti anche per decenni… finirà anche questa”. Così Giancarlo Giorgetti (il 22 maggio, ndr) durante la conferenza stampa nella sede della ‘Stampa estera’ in Italia, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto conto della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi della Lega dovuti allo ...

Lega - tra Giorgetti e Maroni scambi di accuse e messaggi incrociati sui 49 milioni : Chi comanda adesso fa il nome di chi comandava prima. Chi comandava prima non ci sta: e invita a rivolgersi a chi il potere lo tiene in mano adesso. Che quella della Lega fosse la storia di un partito animato da feroci lotte intestine era noto. Ed è anche comprensibile che gli scontri sotterranei diventino più violenti ed evidenti quando l’argomento è Legato ai 49 milioni di fondi pubblici ottenuti con una truffa ai danni dello Stato. Mai ...

Rinviato il cdm - lite continua Lega-M5S. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Lega-M5S - Giorgetti : così non si va avanti La replica di Di Maio : «Basta minacce» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Europee - Giorgetti : “Così non si può andare avanti”. Di Maio : “Lega vuole tornare con Berlusconi” : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti lancia un monito agli alleati: "Così non si può andare avanti. È chiaro che se arriva un plebiscito Salvini avrà un ruolo maggiore in Italia come in Europa". Luigi Di Maio: "Ci minaccia perché una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi".Continua a leggere

Giorgetti duro - Salvini timoroso La verità sul dualismo nella Lega : Il Corriere della Sera di questa mattina apre con un'intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, con un titolo eloquente, inequivocabile: 'Il governo non cadrà'. Alle ore 13:11 esce la prima Adnkronos con le dichiarazioni del numero due della Lega, Giancarlo Segui su affaritaliani.it

Governo - Giorgetti : “Rimpasto? Non ci interessa. Con noi al 30% subito l’autonomia - la vecchia Lega la aspetta” : Ieri Matteo Salvini ha detto in tv che col voto europeo “se cambiano gli equilibri (tra Lega e M5s, ndr) la mia priorità è la flat tax”. Oggi Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa alla sede della stampa estera in Italia, ha invece puntato sulla riforma sulle autonomie: “La Lega ne attende l’approvazione”. Qualsiasi sia l’esito delle Europee, il sottosegretario leghista ha negato ...

Pensioni ultime notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...

M5S : Salvini ha paura di Giorgetti La Lega divisa fa solo propaganda : "Noi andiamo avanti a lavorare per il bene del Paese. E una cosa deve essere chiara: il Movimento 5 Stelle non rompe e non mette in crisi il governo". Fonti parlamentari pentastellate commentano con Affaritaliani.it la tempesta scatenata dalle affermazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha... Segui su affaritaliani.it

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...